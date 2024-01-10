吳千語傳雙喜臨門急嫁富三代施伯雄　婚後首現身竟揚言：唔使澄清

吳千語（Karena）上底與「百億富三代」施伯雄（Brian）低調結婚，榮升人妻。Karena今日（10日）婚後首次現身澳門出席品牌活動接受訪問，她說：「都係冇咩分別，一路喺度飛唔係好見到佢，但係兩個人嘅生活都唔係好大嘅分別。」她續指最大的分別是同老公一起上節目，並表示：「了解咗我工作好多嘢，睇到我做嘢，但係平時體驗唔到我做嘢係點。」

吳千語(Karena) 上底與男友施伯雄（Brian）低調結婚，她今日（10日）婚後首次現身出席品牌活動接。（梁碧玲攝）

被問到老公婚後因此成為公眾人物會否造成壓力，她說：「佢呢一排就形象管理進步咗，因為有陣時會覺得啲頭髮太亂會俾人影到相。」提到早前老公被內地粉絲野生捕獲邀請合照一事，她直言：「佢都有少少怕羞，佢都有啲時間要去適應，都係去到個節目慢慢先開始講返多啲嘢。」

吳千語直認老公出街會注重儀容，私底下性格怕羞。（梁碧玲攝）

講到求婚過程，她笑言：「已經發生咗兩年，只不過我一路都冇講出嚟，想等一個好啲嘅時機，係喺我同班朋友影相嘅時候佢俾我嘅surprise。我完全冇預計到，所以係好成功嘅驚喜。」被問到當刻的感受，她直言：「當刻腦袋其實係一片空白，好似人遇到好大嘅驚喜嘅時候唔識點樣去反應。嗰陣時我記得唔知自己應該要講咩。」提到老公求婚的驚喜有否事前率先已經知情，她直言：「喺好耐好耐之前，我有唔小心喺電話度睇到一幅相，咁係一粒鑽石嚟㗎！但嗰件事過咗一年都冇求婚，好奇怪，甚至耐到我都唔記得咗。我偷偷意識到佢買咗鑽石已經係好耐之前，所以呢個計劃好成功。」

吳千語透露2024年將會舉辦一個小型的派對慶祝婚禮。（梁碧玲攝）

談到上月結婚簽紙的過程，她說：「本身好誠實冇諗住會有呢個活動嘅，自己諗住同屋企人食一餐飯好簡單，佢都好感動，因為當時有律師見證，覺得呢個moment都仲係會好激動。」講到求婚最深刻的一句，她表示：「冇諗到兩個人嘅生活原來可以比一個人好，覺得係婚姻裏面好有意義嘅一件事。」她透露2024年將會舉辦一個小型的派對慶祝婚禮，而且強調婚後並不會退出幕前工作。

吳千語婚後首現身。（梁碧玲攝）

談及下月即將踏入過年階段，對於現階段榮升人妻會否因此而緊張，她笑說：「第一年係咪要雙封，我都唔係好知有咩習俗要做，但我咁啱要參加另外一個朋友嘅婚禮，我哋會去非洲，都好似會放過假咁樣。」另外有報道指現階段是雙喜臨門，她回應：「早排就因為肥咗少少，因為由細到大都好瘦，肥咗少少都會俾人誤以為食飽咗，就可能以為係有咗，但呢排都瘦返，所以唔使澄清。我早排又食物中毒，同埋流感，所以呢排都要注意吓身體。」