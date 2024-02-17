和我老公結婚吧結局｜韓劇劇情/更新時間+演員關係圖+角色介紹

《和我老公結婚吧》，改編自人氣同名網絡小說和漫畫，由樸元國導演執導，樸敏英、羅人友、李伊庚以及宋昰昀為主演。影集一經播出，連續4集位居全韓國兼首都圈付費頻道同時段收視冠軍。故事講述姜智媛（樸敏英飾）在丈夫（李伊庚飾）的背叛下遭遇殺害，死亡後獲得重返十年前的機會，開始了一段改寫自己悲慘命運的「第二次人生」旅程。本文將介紹和我老公結婚吧的劇情，播出時間，人物關係和主要演員。

和我老公結婚吧劇情大綱

女主姜智媛（樸敏英飾）長期遭受來自丈夫樸敏煥（李伊庚飾）和毒舌婆婆的精神摧殘，不幸患上晚期胃癌。然而，在她生命的尾聲，她發現了一個令人震驚的真相：她一直信賴的閨蜜鄭秀敏（宋昰昀飾）和丈夫出軌了，以及正在策劃一場保險詐騙。當她勇敢地揭露真相時，卻遭到了他們的聯合謀殺。在她倒下的瞬間，她重生到了十年前，重新遇見那對狡詐之人的時刻。帶著前世的記憶，她開始了她的復仇之路，與公司部長劉志赫（羅人友飾）一起，在職場和婚姻中展開了針對這對惡人的復仇計畫。

和我老公結婚吧更新時間

和我的老公結婚吧於2024年1月1日起在tvN開播，每週一和週二晚20:50更新一集。

和我老公結婚吧人物關係圖

圖片來源:tvn.cjenm.com

和我老公結婚吧演員

1.姜智媛 樸敏英飾

任職於U&K Food公司營銷的代理，在經歷丈夫的無能、煩人的婆家關係以及職場生活中的種種艱難挑戰後，不幸罹患癌症。當親自見到閨蜜與丈夫出軌後，被自己閨蜜和丈夫殺害。之後，突然回到十年前與丈夫拍拖之時。

憑藉著重獲的人生機會，姜智媛決心利用過往的經驗，遠離索求不休的男友樸敏煥以及虛情假義的閨蜜鄭秀敏。她巧妙地安排現任男友樸敏煥與假閨蜜鄭秀敏步入婚姻，不僅讓閨蜜體驗她曾經的苦楚，同時也切斷了樸敏煥對自己的的經濟依賴。姜智媛不僅變得勇敢無畏，開啟了她的人生反擊之路，還與劉志赫收穫了新的愛情。

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2.劉志赫 羅人友飾

U&K Food營銷總管部門的部長，是協助姜智媛復仇的重要支持者，對他來說，他的生命裡只有一個女人。憑藉其敏銳的智慧與優越的家世背景，堪稱一位精英男性，具有卓越的領導能力與策略眼光。自智媛大學時代起，就暗暗對她有愛慕之情。在同一公司任職期間，他常常不動聲色地為智媛排憂解難。智媛重生之後，他與她肩並肩，不斷鼓勵智媛在事業上奮鬥。兩人攜手共同對抗前夫及閨蜜，期間情愫漸生，最終發展成深厚的愛情侶關係。

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3.樸敏煥 李伊庚飾

U&K Food行銷一組代理，姜智媛之夫，與姜智媛結婚只是想有人照顧其母。之後出軌姜智媛閨蜜鄭秀敏，更為獲取保險金而與其外遇對象鄭秀敏共同謀殺妻子。

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4.鄭秀敏 宋昰昀飾

U&K Food營銷一組職員，姜智媛的唯一朋友，表面是好朋友，事實是背後做好多手段摧毁姜智媛的超級綠茶，是樸敏煥的第三者。