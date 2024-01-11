安德尊宋芝齡公然「放閃」　女方自爆愛搣大王：不見天嗰啲

有「TVB鑽石王老五」之稱的安德尊（大王）與宋芝齡今日（10/1）齊齊為新節目《Home即是識》錄影拍攝。安德尊與宋芝齡是節目《流行都市》的拍檔，近年更傳出兩人日久生情，而且鏡頭前、訪問中，兩人亦不會避嫌經常「耍花槍」，相當之「恩愛甜蜜」。



安德尊、宋芝齡和鄺潔楹為《Home即是識》錄影。（葉志明 攝）

宋芝齡狂窒安德尊，勁好笑。（葉志明 攝）

安德尊與宋芝齡接受《香港01》訪問時，被問到農產品新年的節目，安德尊就表示新年會有特輯，但下一秒，宋芝齡馬上糾正安德尊，說道：「喂，人哋問新年自己屋企，唔係講呢啲呀！撈咁耐都唔識（人哋）問啲咩問題嘅，吓？！」不過安德尊又十分聽話，馬上回答：「哦！」宋芝齡又繼續回答，表示媽媽會從外國到香港與她一起過年，又期待又開心。

宋芝齡狂窒安德尊，勁好笑。（葉志明 攝）

訪問一唱一和

問到宋芝齡，媽媽會不會催婚，她也回答：「哈哈，呢啲佢放棄㗎啦。」之後，她又「踢個波」給安德尊，說道：「人哋問你新年做啲乜呀。」安德尊回答：「新年咪拜年囉，好隨意。」宋芝齡續說：「同埋等佢封利市囉。每年啲人都會排晒隊等攞利市。」安德尊說：「佢都好多。」宋芝齡又說：「次次過年佢啲利市都好大疊，我𥄫到，佢個袋係咁厚，仲會分階級。」問及安德尊會用多少金額「包利市」，他又「踢個波」給宋芝齡，道：「佢知咁多，你問佢啦！」兩人一唱一和，真的是非常登對。

問起宋芝齡、安德尊會不會去行花市，宋芝齡即時說：「同佢唔係好熟！公司同事。」（葉志明 攝）

宋芝齡爆鍾意搣安德尊呢個位

問及兩人新年會不會去行花市，宋芝齡就9秒9「落閘」，說道：「同佢唔係好熟！公司同事，我哋有合約，full-time。」問到兩人「耍花槍」的新聞，宋芝齡就回答：「我哋唔係耍花槍，我哋係實戰！」安德尊又說：「嗰日（被摑）與我無關，我係受害者嚟。」宋芝齡續說：「咁真係好討厭，明明拍片你咪合作啲，搭吓搞笑吓，但係你又唔志在，咁你係咪乞人憎先？咁我咪拍佢，但係我又唔知點解拍得咁大聲。」平時也是這樣？安德尊解釋：「冇冇冇，係嗰次啫！好彩，唔係成日見，如果唔係實Q好忙。」宋芝齡又爆料說：「唔係呀，我哋唔鍾意揼，我哋鍾意輕輕搣『不見天』嗰啲。」說話的同時，宋芝齡就將手搭在安德尊背脊，示意她喜歡搣這個位置。

問起宋芝齡、安德尊會不會去行花市，宋芝齡即時說：「同佢唔係好熟！公司同事。」（葉志明 攝）

問起宋芝齡、安德尊會不會去行花市，宋芝齡即時說：「同佢唔係好熟！公司同事。」（葉志明 攝）