萬千星輝2023｜馬國明失落香港視帝　演員生涯一個轉捩點逆轉一切

《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝由陳豪奪得，而五強之一的馬國明今年則失落香港視帝，只奪下大馬視帝及「最佳衣著男藝人」獎項。馬國明今年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角，是TVB現役力捧的實力派一線演員。

馬國明今年攞「馬來西亞最喜愛TVB男主角」（TVB截圖）

馬國明1999年入行，在TVB打滾逾20年，跑龍套出身，演過大大小小角色，更於《律政新人王》演過變態偷窺狂，捱到上位絕不容易。但正正因為這個不起眼又不討喜的角色，成功令馬國明受到監製梁家樹賞識，成為演員生涯一個轉捩點，自此開始上位獲安排要角；同年在2003年劇集《非常外父》中開始多戲份，再參演大製作劇《衝上雲霄》成功入屋，足足做了4年「茄哩啡」才獲得機會。 其後馬國明陸續憑參演《On Call 36小時》、《鐵馬尋橋》、《降魔的》等電視劇登上一線小生位置，深受觀眾喜愛。

馬國明在2003年《律政新人王》中飾演變態偷窺狂，受到監製梁家樹注目而開始獲安排要角。（影片截圖）

馬國明是「醫生專業戶」。（On Call 36小時）

馬國明多度與視帝寶座擦身而過，2012年黎耀祥憑《大太監》第三度奪得視帝時，馬國明呆立當場露出的「O咀樣」引起網絡熱話，因而獲得「天然呆」稱號。後馬國明終憑《白色強人》在《萬千星輝頒獎典禮2019》登上視帝寶座。近年馬國明均是視帝大熱人選，今年更終於「封盤」娶湯洛雯，榮升人夫，可惜今年失落香港視帝，未能雙喜臨門。

湯洛雯馬國明婚禮，唐詩詠、黃嘉樂、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞及林子善，穿上杏啡色馬甲及長褲擔任兄弟團，為好友大日子出一份力。（IG：@roxannetong）