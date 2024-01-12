馮盈盈突然「封盤」！　談未來兩年戀情：畀自己一個目標

由馮盈盈、丁子朗主演的《妳不是她》播至結局周，不少觀眾都對劇情抱有疑問，好奇馮盈盈於《妳不是她》劇中角色「夏莉」的真正身份。日前（10/1）為《Home即是識》錄影時接受《香港01》訪問，就透露了一些信息。



馮盈盈大爆已有人猜到《妳不是她》夏莉的真正身份。（葉志明 攝）

馮盈盈說：「大家一直我個角色夏莉嘅身世之迷，亦將會喺呢一兩晚解開。我見好多人都猜測過我係咪外星人，係咪屋企隻貓嘅靈魂奪舍上身，或者係遊戲世界入面一個賽車女郎AI，有好多好科幻嘅猜測都見過，同時都有人話係穿越，另一個宇宙，我都覺得大家好有趣。」她坦言，雖然可能會有人覺得網民大多是「估估吓」，但其實在網上已有人猜中了答案。她說：「我開始見到有人估中！」她也表示，當收視達到20點的時候，她和其他主演也會派福利，她說：「我會拍片公開keep fit秘訣。如果25點，丁子朗都話會做gym騷肌。」

馮盈盈在《Home即是識》擔任主持。（葉志明 攝）

馮盈盈在《Home即是識》擔任主持。（葉志明 攝）

馮盈盈「封盤」唔拍拖

問到在農曆新年的活動，馮盈盈就表示新年會專心工作及修讀碩士之上。談到戀愛話題時，她就回答在未來兩年之內也不會拍拖，她說：「喺學業同事業要用好多心血關係，喺未來兩年，呢個係畀自己一個目標，係唔會花時間喺感情上面同拍拖。」兩年之後呢？她回答：「兩年之後就隨緣啦，所以農曆新年都唔會有另一半陪我行花市，最多都係屋企人或者一大班朋友。」

馮盈盈表示未來兩年不會拍拖。（葉志明 攝）

馮盈盈表示未來兩年不會拍拖。（葉志明 攝）