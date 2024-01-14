萬千星輝2023｜黃宗澤奪大灣區視帝　罕回港攞獎終獲娘家肯定

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》大灣區最喜愛TVB男主角出爐，現年43歲的黃宗澤（Bosco）憑《疊影狙擊》奪下大灣區視帝寶座，黃宗澤沒有行紅地氈就突然現身現場，相當驚喜，他在台上多謝TVB及珍姐、曾志偉，他表示：「唔係因為你哋大灣區冇人識我。」

吳業坤所講的《新聞國王》，亦呼應了黃宗澤在《新聞女王》結局所說的一番話。（電視截圖）

黃宗澤入行25年，中六拍攝「陽光檸檬茶」廣告為人注目，1999年加入TVB，初期在綜藝節目演出，也跑過龍套。後來黃宗澤憑TVB劇集《衝上雲霄》中「謝立豪」一角成功入屋，開始備受公司力捧。黃宗澤多年來在TVB拍過不少經典劇集，包括《我師傅係黃飛鴻》、《我的野蠻奶奶》、《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》、《溏心風暴之家好月圓》、《珠光寶氣》、《潛行狙擊》；效力TVB期間更正式加入歌手行列，涉獵影壇，成為歌影視三棲藝人。

黃宗澤（Bosco）。（IG：@boscomine）

雖然黃宗澤多年來拍過多部口碑收視俱佳的劇集，卻始終與視帝寶座擦身而過。2017年，黃宗澤不與TVB續約，結束18年賓主關係，並加盟邵氏兄弟轉攻北上發展，Job接Job人氣高企，更獲封「內地視帝」，如今奪得大灣區最喜愛TVB男主角，終獲得肯定，恭喜恭喜！