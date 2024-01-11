加蔥遭YouTuber半年出107條片狙擊　不忿反擊：你要公道定熱度？

YouTube頻道微辣前經理人兼KOL阿晶（Jane）去年7月輕生離世，一眾微辣員工飽受炮轟，而近日成員逐個「上水」，其中阿晶前度加蔥（林茂發）與儀仔婚後，開直播兼大搞會員制，收費每月$25與會員在直播吹水。期間加蔥除了反擊報道外，亦有提及近況，自爆打算復出，但不打算長期亮相，「出吓嚟又縮返入去，彈出彈入囉。」

加蔥稱自己跟阿晶21年1月分手，同年8月阿晶離開微辣。

阿晶輕生後，YouTube頻道「日更頻道PLUS」至今仍拍片談論事件。加蔥日前更新Instagram限時動態，與該YouTuber舌戰。加蔥分享一張對話截圖，其中有群組成員提到，「其實佢好無聊～佢老婆嘅嘢畀我哋做乜X」、「佢老婆嘅嘢自己平反啦」、「爭你嘅咩」；加蔥不忿發文反擊：「偶像到底想點？成日叫人回應 依家畀資料你就話唔關你事」、「同埋你都私下問咗我 我無話得我老婆嘅嘢 不如你睇返我哋啲對話？」

加蔥與儀仔結婚，晶媽在手寫信說：「你依家同張詠儀是冥婚！」（讀者提供圖片）

另一則動態中，加蔥則Post出該頻道截圖，透露「日更頻道PLUS」半年來出了107條片談論微辣及阿晶事件，「半年嚟 出咗107條片，未計你講錯嘢del咗嗰啲（無關係）依家畀資料你又變咗唔關你事？」

加蔥續質問「日更頻道PLUS」想爭取公道，抑或只是蹭熱度，「不如答返我啱啱個問題先？同埋你到底想要公道定熱度？」加蔥指，事件發生後翌日已現身道歉，並指控該YouTuber未經求證，半年來不斷出片談論事件，要求對方回應，「慘 明明問先都比人尖隊，唔緊要 答咗你先 我第二日就出咗嚟直播回應同道歉 你都一直有我聯絡方法 出片前有冇搵我求證過？然後潛左半年你都冇停過繼續講 一直話要公道 成日叫我哋回應 所以前日先話畀資料你 所以你可以答返我末？你到底要公道定熱度？PS：資料整理緊」

加蔥又「上水」更新限時動態。（IG圖片）

加蔥又「上水」更新限時動態。（IG圖片）

加蔥質問該YouTuber是否想蹭熱度。（IG圖片）

加蔥質問該YouTuber是否想蹭熱度。（IG圖片）

加蔥質問該YouTuber是否想蹭熱度。（IG圖片）

隔空舌戰期間，加蔥發文道歉：「對唔住 從來都唔想用我任何平台發洩情緒 但今次我有啲嘢想講 講完我會回復正常 唔好意思咁多位」。

另一邊廂，「日更頻道PLUS」也發文發擊，「加蔥咁緊張做咩事 我群到講兩句都咁緊張 真係得意」，又堅稱加蔥沒有給他資料，「加蔥『你答返我個問題先』潛咗半年嘅人點解仲好意思叫人答問題？同埋你資料都未比我~」

之後道歉。（IG圖片）

「日更頻道PLUS」反擊加蔥。（YouTube圖片）