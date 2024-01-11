鄧兆尊爆頂流歌星揼邪骨走數無恥　揭明星夫妻蒙面去揼骨怕被認出

鄧兆尊向來大膽敢言，已不只一次突然大爆料。近日他又再次為前港台DJ貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube Channel「田豪祖3寶」直播節目中擔任嘉賓，談及一宗疑按摩店被男顧客走數事件時，鄧兆尊就大爆娛樂圈都有不少揼邪骨走數的事件，並分享了他的所見所聞。

鄧兆尊再次為前港台DJ貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube Channel「田豪祖3寶」直播節目擔任嘉賓，(youtube截圖)

節目中，主持人王耀祖問兆尊有沒有聽過「揼霸王骨」一事，鄧兆尊即表示：「有」並說道：「我呼籲同行以及任何人都好，除非你唔好出名，你出咗名有啲嘢你就唔好做！因為所有按摩師返到休息室一定講，一間通天之後就間間都通天，全香港都知你做過咩！」鄧兆尊坦言有聽聞過不少同行都有「走數」，即是「揼霸王骨」的情況。他說：「不過只限代支金，多數係話會畀幾錢貼士，可能話500蚊，但最終埋單就只係畀200蚊。骨鐘錢就一定走唔甩，通常都係走貼士！例如話：『我畀3000蚊貼士你，你畀我掂一掂啦！』之類，點知出到去畀200蚊！大家明啦！」

今次大講揼霸王骨。(youtube截圖)

王耀祖聽完兆尊所說，即笑言：「我明喇，即係邪骨囉！攞著數仲要唔止攞人哋勞力，賤格都不得了。即係走肉金？」鄧兆尊又不開名表示：「由頂流到最低都有！試過一個頂流歌星話：『嗱，我唱首歌畀你聽，你賺咗呀喇！一人演唱會呀！』之後唔畀代支囉！」貴花田即鬧爆此等行為說：「癡孖筋，咁Cheap都有嘅？」兆尊就指貴花田的反應就跟按摩技師當時的反應一樣，但技師事後才知道該頂流歌星走數，沒有支付代支。

鄧兆尊大爆料。(youtube截圖)

鄧兆尊續說：「低嗰啲我可以理解，因為搵食搵唔到咁多錢，又想玩特別嘢，唔想畀筆錢就走數。但嗰個頂流，幾十億身家仲搞呢啲咁嘅嘢，你真係好唔得囉！」主持人就制止兆尊越爆越多，他就表示：「你唔會知邊個，你要知就去嗰啲地方問任何一個都知，好定唔好大家都知！」他又重申自己所到之處都是「正經」地方，「唔正經」只是視乎個人行為。兆尊其後再爆料說：「試過有對夫妻，明星嚟嘅，最好笑係包住個頭得番隻眼咁去，怕人哋認到佢哋。」