吳若希回應菊梓喬離巢　大方送祝福：以佢能力去到邊都可以做一姐

吳若希(Jinny)今日（11）出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動，並且配合主題大玩嘴唇考驗遊戲。談及今次在劇中演出演ASMR主播嘴唇超sexy ，Jinny 《香港01》 表示：「係一個非常之好玩嘅角色嚟嘅，其實係我自己爭取嘅，監製嗰陣時搵我話有兩個角色揀，但我未諗好邊個角色。」她繼續指選擇了奸角的角色比較好玩，並表示：「因為唔係好多拍戲嘅經驗，都好想去嘗試，奸到好似《宮心計》嘅楊怡（楊茜堯）就會好開心。」

吳若希(Jinny)今日（11）出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動。（葉志明攝）

提到老公有否稱讚過嘴唇sexy，她笑說：「咁又冇嘅，平時就唔討論嘴部。通常討論嘴嘅嘢都係話你食煙個嘴好臭，即係我討論佢個嘴。」她透露自己不喜歡跟老公接吻，是因為對方有吸煙的習慣。講到通常提起女明星舒淇是最性感嘴唇，被問會否希望與對方較勁，她笑言：「完全兩個唔同Type嘅嘴唇，佢個嘴唇係好翹，但我覺得我自己嘅嘴唇唔夠厚，但我對自己嘅嘴唇都有信心好，覺得係另外一種靚。」她強調不需要跟對方比較，每個人都有自己特色。

Jinny新劇演繹奸角，想嘗試演繹奸到好似《宮心計》中楊怡（楊茜堯）所演繹的角色。（葉志明攝）

被問到會否有信心在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得視后，她說：「其實就冇乜特別，我行頒獎禮條裙靚唔靚緊要過一切，對我嚟講已經賺咗，可以同阿佘（佘詩曼）或者一啲好有經驗嘅演員一齊提名好感恩，似去玩多個頒獎典禮。」至於行紅地氈會否性感亮相，她表示：「我不嬲行開感性路線，性感嘅戰衣，我覺得嚟講我就好性感，同埋我會盡力去谷胸，雖然冇，但係都盡量谷。」

Jinny自爆不願意與老公接吻，因為對方長期有吸煙習慣，指責嘴唇臭。（葉志明攝）

對於菊梓喬離巢，吳若希接受訪問時，亦有談及此事，她說：「祝福佢，相信以佢嘅能力，去到邊度都可以繼續做一姐。」