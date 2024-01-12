麥浚龍專訪｜將電影劇本變演唱會藍本　Juno下部新作做黑道人物

Juno不否認由去年西九開始唱出癮，所以當與周國賢開騷後，主辦問他可有其他音樂想法時，最終變成了《金榜提名》。（葉志明攝）

繼去完西九音樂節、與周國賢開騷後，Juno（麥浚龍）下月將舉行只此一場的《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》 。Juno說演唱會的主題與內客來自他手上的一個劇本，他在當中是一名叫細鳳的黑道人物，而廿四味、 MATTFORCE、Novel Fergus等人將會以其他角色演出，所以今次既是演唱會又是電影的導讀，由於已有劇本在手，Juno有信心成品不日上映。

音樂會內容由去年中已開始醞釀，其後做埋音樂導演，嘉賓、舞台效果、燈嘅顏色全部都要自己負責，Juno話工作量暴增，但又十分享受。（葉志明攝）

有諗過會變禁歌

訪問當日，《金榜提名》被定為不能在電台播放，Juno說早在構思歌曲時已諗過會否出現此情況，但衡量過後認為並非大問題。「做呢個主題曲內容方向必須要先講到件事，可能內容同流行曲式有啲唔同，做嘅時候有意識係咪可以到商業媒介接軌，佢有粗口但唔係大量，因為唔係多就講到件事 ，被禁可能係因為詞彙戾氣比較重，我明白嘅，商業平台有自己取捨。」 Juno說時態度從容，問他入行多年，遇上不如意或負面新聞時，會如果消化情緒，他說：「 我又唔係睇得咁重，以前⋯⋯我都幾易平復到，無因為咁而發脾氣 ，因為清楚知道自己做咩。」

由去年開始構思、再為演唱會拍了幾段戲，但Juno話《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》鐵定不會加場。

對紅館有野心

今次音樂會依舊選址亞博，Juno解釋度歌單時，曲目多達80首，而部分作品他認為比較適合在今次舞台演繹。但對於紅館，Juno不是沒有想法。「如果我一直做歌手，可能發生嘅嘢又唔同，入行第10年我去咗拍《殭屍》，當時都係因為遇到樽頸位，於是就有《羅生門》再醞釀《風林火山》然後《The Album》，做完《The Album》因為唔想重複⋯⋯其實《The Album》模式我係可以換一個題材就可以不停地做，今次愛情、下次驚慄，我唔想咁。有啲嘢要係要醞釀，而呢3年同唔同歌手合作， 好多嘢加加埋埋就變成《金榜提名》 。」

Juno話今次演唱會會重新編排過往合唱歌曲式，未知會否包括同謝安琪合唱嘅《羅生門》呢？

唔想迫自己拍《疆》續集

入行22年，Juno認為自己無論在歌或電影方面未曾留有一點遺憾，因為自己每次都去到盡。「專輯或劇本都樂，只要講晒想講嘅嘢，就無任何遺憾。譬如拍完《疆》之後，好多投資者搵我問有無延續，當時我都係話過10年再搵我，因為當時想講嘅，已經喺《疆》講晒，我亦希望每一次都係咁，當然每次睇返一定會覺得可以再好，但作品同時記錄當時嘅我，我就覺得好clean。」 以Juno的身價，確係可以做到有錢唔賺，但他解釋其實不是沒有考慮過迫啲嘢出嚟滿足市場/投資者要求。「做一首歌、拍一套戲，每一件事都累積一個金幣，今次做得好可以發展下一樣嘢 ，所以一切得來不易時，我唔會因多投資者而去拍晒一至十集，總會有乾嘅時候，唔使將自己擺喺呢個位嘅，想涉獵嘅層面仲有好多（笑）。」

化妝: Janice Tao

場地：No. 5 Studio HK