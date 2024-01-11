李亞男拍片剖白嫁王祖藍原因　細數老公10個優點：是愛選擇了我們

李亞男（Leanne）同王祖藍是圈中出名的「長短腳之戀」，兩人在2015年結婚，婚後育有兩個寶貝女Gabby同Hayley，一家四口幸福美滿。日前王祖藍迎來44歲生日，李亞男在微博曬出溫馨合照，並向王祖藍送上生日祝福：「陪伴你的又一年，老公生日快樂。」而王祖藍隨後轉發並寫道：「永遠愛你，感謝你出現在我的生命裏。」兩公婆公開放閃，羡煞旁人。李亞男更特別拍片剖白嫁給王祖藍的原因，逐條細數老公的優點，可見夫妻感情極好！

為王祖藍慶祝44歲生日。（微博@李亞男LL）

李亞男特別拍片剖白嫁給王祖藍的原因。（影片截圖）

華姐冠軍出身的李亞男，樣貌出眾又身形高䠷，自然追求者眾多，在外界看來王祖藍與李亞男在樣貌、身高等方面都存在不小的差距，並不登對，但他們由相戀初期已表示心靈交流和溝通方面絕佳，高度並不影響二人之間的感情。近年王祖藍主力在內地發展，李亞男亦做「跟得夫人」，兩人不時夫妻檔出席活動，但就因身高差而掀起網民熱議，不過他們都一於懶理，依然甜蜜如初。

兩人不時夫妻檔出席活動，但就因身高差而掀起網民熱議。（視覺中國）

李亞男大讚老公。（影片截圖）

讚不絕口。（影片截圖）

對於網民經常問道「李亞男到底為什麼要嫁給王祖藍呢？」李亞男就特別拍片解釋清楚，她在片中細數老公的優點，她坦言剛認識王祖藍時，對方只有25歲，但十分拼搏：「小小的身體撐起了一整個家，那時候我覺得他就像一棵大樹，能給人滿滿的安全感。」李亞男更直言：「不是他追到了我，而是愛選擇了我們。」每逢年尾，適逢王祖藍媽媽、李亞男、兩個囡囡的生日，雖然王祖藍工作忙碌，但一定會抽時間為家人慶祝：「他是一個很注重儀式感的人，他無論工作有多忙，總會抽出時間變着花樣給我們各種驚喜。」此外，王祖藍每日都會逐一打電話問候媽媽、嫲嫲、李亞男的父母，關心他們的身體狀況，相當有心。

雖然王祖藍工作忙碌，但一定會抽時間為家人慶祝生日。（影片截圖）

王祖藍每日都會逐一打電話問候媽媽、嫲嫲、李亞男的父母，關心他們的身體狀況，相當有心。（影片截圖）

有擔當！（影片截圖）

而在工作之餘，王祖藍亦經常發掘新地方，帶老婆同囡囡去打卡，又肩負家庭的「重任」：「他雙手抱娃，還要拿一大堆的東西，這個畫面永遠都記在我的心裏。」李亞男更大爆王祖藍會親自下廚炮製老婆喜歡的食物，對兩個囡囡亦寵愛有加，就算囡囡將他的肚皮畫到花晒、幫老婆試妝等都毫無怨言，他還會出盡法寶氹大家開心，更鼓勵老婆實現夢想：「我剛剛生完Gabby的時候呢，愛上了烹飪，他就鼓勵我出一本烹飪書。去年呢他還鼓勵我讓重新開始畫畫，還幫我舉辦了一個畫展。他還會不厭其煩地陪我拍照，哪怕他工作剛剛結束，只睡了4個小時。」最後李亞男感性講道：「他們都說愛人如養花，你付出多少，花就綻放多美。所以你們問我為什麼要嫁給他，我想這就是答案吧。親愛的老公，生日快樂，感謝你出現在我的生命裏。」

親自下廚炮製老婆喜歡的食物。（影片截圖）

囡囡將他的肚皮畫到花晒。（影片截圖）

幫老婆試妝。（影片截圖）

鼓勵老婆。（影片截圖）

影靚相。（影片截圖）

好Sweet！（影片截圖）

公開表白！（影片截圖）