羅天宇內地開香港小食生意順風順水　興奮透露：準備開第七間

羅天宇今日（11）出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動接受 《香港01》 大談新劇角色：「今次同王敏奕一齊去做探員查案，其實呢個角色有輕微嘅強迫症，喺呢個角色演繹嘅時候覺得好玩。」他透露為了新角色刻意去減肥將接近10公斤，並表示：「有朋友睇電視都話認唔出係我，呢個角色同我反差比較大。」

羅天宇今日（11）與一班劇中演員出席劇集《旁觀者》之「誘惑的藝術」宣傳活動。（葉志明攝）

羅天宇透露為了新角色刻意去減肥將接近10公斤。（葉志明攝）

被問到私底下是否也有強迫症

被問到私底下是否也有強迫症，他說：「我自己有輕微嘅強迫症，好多時候兩邊要對稱啲擺設上高嘅嘢，裝飾想要平衡每樣嘢都擺得整齊為主。」他強調刻意為了角色把平常的強迫症一面放大。談及在劇中都有被欺凌的情節，他表示：「我反而覺得唔難演，做嘅嘢譬如喺身上面寫嘢撳低我或者會蝦我啲動作，都真係會做出嚟，其實都真係感受到嗰種力量。」他繼續指拍劇之前都有上網做過調查，去研究校園欺凌這一類案件有關的來龍去脈。

羅天宇自爆有輕微強迫症。（葉志明攝）

羅天宇指拍劇之前都有上網做過調查，去研究校園欺凌這一類案件有關的來龍去脈。（葉志明攝）

講到孖張景淳開香港小食生意一事

講到孖張景淳開香港小食生意一事，他說：「副業好好，我哋現在開到第六間準備開第七間，現在一路都係學習當中，喺各方面都係學緊嘢，不斷吸收希望去進步。」他繼續指有很多香港小食，例如有雞蛋仔、魚蛋、炸雞翼同碗仔翅。他揚言希望夠在廣州和佛山等位置開分店，不過就未有計劃在香港開店！」