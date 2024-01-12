蕭徽勇不獲續約離巢TVB　結束23年合作：永不抱怨從不後悔

現年45歲入行多年的綠葉王，人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇在TVB發展多年，除了拍劇之外更主攻配音工作。兩年前因CUT騷選擇轉簽配音員合約，未料到兩年約滿不獲TVB續約，令TVB配音組人才愈見凋零。



蕭徽勇笑言，重不重戲份都沒所謂：「就算嘟嘟監製叫我過鏡都唔會託佢手踭啦。」（《陀槍師姐2021》截圖）

現年45歲入行多年的綠葉王，人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇宣布離巢TVB。（IG：@gordon.siu）

蕭徽勇在社交平台分享一張黑白的「TV Buddy」照片，上面寫有「Goodbye Buddy」二字宣布離開TVB，寫道：「自2001年3月入讀第17期藝員訓練班便開始了差不多23年的夢幻之旅。高低起跌甜酸苦辣，真係由頭到尾都咁好味。多謝電視廣播有限公司的養育之恩。感激我遇見的所有經歷與及人和事。永不抱怨，從不後悔，積極迎接將來更多新挑戰。」

「Gordon哥哥」的蕭徽勇宣布離巢TVB。（IG：@gordon.siu）

減肥前的蕭徽勇，用60日減走60磅。（網上圖片）

減肥後的蕭徽勇。（蕭徽勇IG圖片）

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蕭徽勇在澳洲著名麥覺理大學（Macquarie University）市場學系畢業自01年參加第17期藝員訓練班加入TVB，轉眼已經23年，《十八年後的終極告白》鬼仔強、《降魔的2.0》的士司機黃志龍等令人印象深刻。08年被調入配音組，更曾以配音員身份於《好聲好戲2》擔任評判。他回覆傳媒指TVB完全無跟他傾過合約去留，覺得完約離開在理無錯，但在情甚無人情味。

「Gordon哥哥」的蕭徽勇回應。（蕭徽勇FB）

「Gordon哥哥」的蕭徽勇回應。（蕭徽勇FB）

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