港台NIKI教瑜伽爆紅開新班　唔使1000元就可單對單相處一個鐘

瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目教授瑜伽而爆紅，她今日（12/01）應邀作為嘉賓出席「香港健⾝Guide 2023《運動產業化》第五屆⾼峰會」活動。她接受《香港01》訪問時，直言自因在港台節目教瑜伽而得到廣泛報道後，IG粉絲人數由原本的3萬多上升至現今約5萬多。她亦表示，要多謝網民及觀眾支持。



瑜伽老師Niki（郭雅琪）因為替港台拍攝健康節目教授瑜伽而爆紅。（IG@niki_yaqi）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）接受《香港01》訪問，自言對於爆紅得到大批網民關注而感到意外。Niki被問到會不會再於港台教瑜伽時，她就相當坦白，說道：「呢個被動啲，邀請咪去囉。港台都有去見吓，啱就會去嘅。監製都有鼓勵我，同埋講咗好多好有用意見，例如叫我講嘢唔好咁多懶音。」最後再問會否再去港台拍節目時，她直言：「可唔可以講真實說話？如果有錢收就會去。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）身材好好。（IG@niki_yaqi）

一對一瑜伽課程

Niki透露，現時她也有開垣教授瑜伽，而且收費也不算貴。她說：「大家可以follow我IG，會有我個yoga account，咁DM我個Yoga page就得啦，而且有discount呀！仲有我親自回覆。我而家做一對一（課程）居多，我覺得比市場價差唔多，睇吓買唔買package，正常嚟講$750一個鐘。」

瑜伽老師Niki（郭雅琪）被問到會不會再去港台拍節目？她直言：「可唔可以講真實說話？如果有錢收就會去。」。（IG@niki_yaqi）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）被問到會不會再去港台拍節目？她直言：「可唔可以講真實說話？如果有錢收就會去。」。（IG@niki_yaqi）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）身材好好。（IG@niki_yaqi）

瑜伽老師Niki（郭雅琪）開班教瑜伽。（IG@niki_yaqi）