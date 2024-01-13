TVB花旦一度被冷待終翻生擔正女主角　等埋位有專人服侍待遇不減

2011年港姐冠軍朱晨麗（朱朱）近年甚少劇集出產，是非纏身的她似乎仍被冷待坐冷板櫈，但有指原定在TVB新劇《反黑英雄》中出演女主角的蔡潔，因要拍《法證先鋒6倖存者的救贖》而未能參演，所以改由朱晨麗頂上，並根據她的形象及特質調整劇本，安排由她及姚子羚擔任女主角。據知劇中朱朱與陳山聰有感情線，飾演Madam的她硬淨之中又充滿女人味。日前有網民在街頭捕獲正在拍劇的朱朱，並在社交平台分享短片：「香港TVB拍攝現場，小姐姐好靚女。」

朱朱早前開Party慶祝36歲生日，陳山聰亦有到場。（IG@rebecca_zhu）

有網民在街頭捕獲正在拍劇的朱朱及李君妍。（影片截圖）

片中所見，身穿黑色西裝襯牛仔褲的朱朱，紥起馬尾，一身打扮幹勁十足。朱朱在等埋位時，身後有兩位工作人員隨時候命，其中一位拿着一包濕巾，另一位就用紙巾幫朱朱擦拭衫同整理髮型，而同場的李君妍就未有此等待遇，可見身為花旦的朱朱在待遇方面仍更勝一籌。

工作人員用紙巾幫朱朱擦拭衫。（影片截圖）

整理髮型。（影片截圖）

同場的李君妍就未有此等待遇。（影片截圖）

朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角。（電視截圖）

其實朱朱拍劇一向十分搏命，從不錫身，她曾在拍攝《特技人》時因連續拍劇逾30小時體力透支送院治理，而在拍攝《法證先鋒IV》期間，為求逼真棄用替身，親身拍攝在39樓天台救人的戲份，導致手肘脫臼，頸椎嚴重移位險致半癱。不過近年朱朱是非纏身，她曾公開投訴洪永城在拍攝《多功能老婆》時，擅自加插攬腰及親吻情節，而在拍攝《大醬園》時，朱朱與龔嘉欣屢傳不和，兩人一度在社交平台展開隔空罵戰，有指她因而被冷待，產量大減。直至2022年朱朱才終於有少量作品推出，參演《美麗戰場》、《輕·功》、《飛虎之壯志英雄》，但其後又沒有劇拍，被指失勢。如今朱朱在新劇中擔正，而且待遇不減，可見花旦之位仍十分穩固！

朱朱曾公開投訴洪永城自行加「攬腰錫面」的戲份，令她不知所措。（劇照）

朱朱與龔嘉欣在合作拍攝《大醬園》時亦曾鬧不和。（劇照）

花旦之位仍十分穩固！（IG@rebecca_zhu）