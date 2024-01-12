炎明熹錄《聲生不息》與偶像同台 被當面爆曾問李克勤要對方電話

炎明熹在2021年參加TVB的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》時，曾在節目中問導師李克勤有沒有內地歌手周深的電話？之後她還錄了一段宣傳片段說，如果她有周深的電話號碼後會怎樣？當時炎明熹說：「我第一時間會同佢講，『周深，我愛你』。」可惜當時李克勤並沒有把周深電話給炎明熹。但炎明熹的機會終於來了，早前她就到湖南衛視，擔任其中一集《聲生不息》的嘉賓，而周深就是這個節目的常駐嘉賓，炎明熹終於見到周深了。

炎明熹當年曾問李克勤有沒有周深的電話號碼。（圖：熒幕截圖）

炎明熹當车曾公開向周深示愛。（圖：熒幕截圖）

當炎明熹為這節目錄影時，歌手譚維維就為她介紹節目中的各個歌手，到介紹到周深給炎明熹認識時，譚維維就間炎明熹：「你不是要他（周深）的電話號碼嗎？」炎明熹就不停說：「不是，不是，不是…」譚維維說：「因為我看過一個視頻，她問克勤大哥可不可以要周深的電話號碼。」炎明熹這時就用手遮著眼再倒向後行，想離開這個尷尬場面。

歌手譚維維問炎明熹是不是想要周深電話？（圖：熒幕截圖）

炎明熹當年的事被公開感到非常尷尬。（圖：熒幕截圖）

炎明熹之前曾說過喜歡周深的性格人品唱歌的聲音，還很想和周深合唱第一首聽周深唱的歌《大魚》，而當年想跟周深說「我愛你」的炎明熹也只是個16的學生，現在己經18歲的炎明熹被公開以前的追星住事難免會有些尷尬，幸好節目也沒有繼續以這件事作為話題，讓炎明熹不用在偶像面前尷尬足一集節目。

幸好節目沒有繼續讓炎明熹在周深（左前）面前尷尬下去。（圖：熒幕截圖）

炎明熹很喜歡周深的歌聲，很想有機會和他合唱。（圖：微博）