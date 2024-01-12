東張西望｜梁敏巧還原外訪遇襲經過　Crew車常備長遮原來大有用途

在早前播出的TVB《東張西望》中，主持梁敏巧及攝製隊同事外訪「屯門大媽」事件，但有攝製隊同事無辜遇襲流血，施襲者最後被警員帶上警車，而同事亦有救護員為其處理傷口。今日（12/01）梁敏巧出席《運動產業化》第五屆高峰會活動接受《香港01》訪問時，談及事件的後續。



談到工作近況，梁敏巧表示近年多了一些司儀工作。睇佢笑得咁開心，應該幾好pay。（陳順禎 攝）

梁敏巧說：「以我所知，警方都好似有同《東張》嗰邊ｘｘ搜證，可能要睇吓片，但係有冇拉嗰啲我就唔肯定，同埋都有同事去咗落口供。我就暫時唔使，因為嗰日我係後勤，打電話嗰個。」

早前《東張西望》中，梁敏巧及攝製隊同事外訪「屯門大媽」事件，有攝製隊同事無辜遇襲流血。（陳順禎 攝）

她續說，當日那位人士情緒也頗為失控，而且場面也十分混亂。她坦言，其實這些情況只屬意外，不是經常都會遇到：「今次係好個別例子，我哋都係做嘢啫，唔係挑人哋打，同埋如果有危險我哋都盡量唔會接觸。今次我哋都冇惡意或者挑釁呢位叔叔，只不過係影一個死物，跟住佢就衝咗過嚟，好突如其來，我哋都O晒嘴。」

早前《東張西望》中，梁敏巧及攝製隊同事外訪「屯門大媽」事件，有攝製隊同事無辜受襲流血。（陳順禎 攝）

談到《東張西望》的安全問題，梁敏巧表示幕後人員對她們也十分照顧，有事亦會先保護她們：「佢真係受傷流血唔係講笑，我都好信任我嘅同事。當然自己都會小心啲，但係工作都會照做，唔會留力或者驚咗。」她解釋說這件事屬於意外：「做任何嘢都會有意外，可能《東張》多人睇就比較矚目。拍戲都可能有意外，呢個都係工作一部份，發生意外大家都唔想。」

梁敏巧表示幕後人員對她們也十分照顧，有事亦會先保護她們。她說：「佢真係受傷流血唔係講笑，我都好信任我嘅同事。當然自己都會小心啲，但係工作都會照做，唔會留力或者驚咗。」（陳順禎 攝）

對於保護措施，梁敏巧大爆原來crew車長期都備有一把長遮。長遮有什麼用處？她解釋說：「之前遇過一啲比較危險嘅人物，我哋會拎長柄遮。因為公司永遠有長柄遮以防萬一，因為有啲人情緒唔係好穩定，我哋就拎定防守，我哋會夾定『不如攞定把遮咁。』」

東張西望｜「屯門大媽」支持者襲擊攝製隊 梁敏巧即大叫︰報警

有一位女士每天都會出現在現場，幫忙招呼這群男士，她更大爆驚人內幕，指大媽們除了會收錢與這群男士有肢體觸碰外，更會收錢「上床」。(節目截圖)

梁敏巧返回現場拍攝大媽們留下了什麼。(節目截圖)

嚇到在旁的梁敏巧即大叫：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」她立即便報警。(節目截圖)