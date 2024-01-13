張學友紅館尾場｜High爆大騷一字馬 揚言熱愛唱歌：冇打算退休

「歌神」張學友（學友）今日（13日）在紅館舉行《60+巡迴演唱會香港站》第二十四場的尾場演出。學友在今天下午3時半在紅館結束拜神儀式後，行至欄桿處與粉絲打招呼，但粉絲太激動推跌了欄桿，差點出現人疊人意外，學友當時亦有即場慰問粉絲：「有冇事？」

張學友今日（13日）在紅館舉行《60+巡迴演唱會香港站》尾場，準時在8點15分準時開場。（梁碧玲攝）

張學友今晚的演唱會準時在8時15分開場，圈中藝人今晚亦有提早5分鐘到達現場，包括有宣萱、張家輝和劉偉強等。一開場唱著《留住這時光》的張學友，在LED螢幕若隱若現的出現，為演唱會揭開序幕。張學友一連串唱出多首經典歌曲後，於晚上9時9分至9時30分的時段，在台上滔滔不絕地發表將近21分鐘的心聲。

張學友答謝政府出樂悠咭，搭去整個香港都係兩蚊。（梁碧玲攝）

他首先向歌迷介紹一班有份為演唱會表演的團隊，之後向大家問好說：「大家好嗎？山頂嘅朋友大家好，今日就係我哋成個演唱會喺香港最後一場，諗返起啱啱開場對自己有啲懷疑。」他指做24場演唱會雖然中間可以休息，不過證明了自己可以成功做到。

張學友自爆曾經懷疑自己的能力，覺得有可能未能夠完成24場演唱會。（梁碧玲攝）

張學友透露大部份朋友向他表示60歲就應該要退休，他搞笑說：「快啲去攞張樂悠咭，就可以用兩蚊去搭車，你話去整個香港都係兩蚊咋，你話抵唔抵呀！我覺得好抵，政府對我哋好好。」

張學友台上說出感言時，突然表演一字馬。（梁碧玲攝）

張學友反覆思考朋友的說話，他坦言：「做自己鍾意做嘅嘢，我現做緊自己鍾意做嘅嘢，我39年前已經做緊我鍾意做嘅嘢，霎時間我醒起其實退咗休39年，亦都係代表咗本人唔需要退休，因為退休就係做自己鍾意做嘅嘢，唱歌就係我鍾意做嘅嘢，為大家表演係我最開心嘅，所以冇打算退休。」另外，他指疫情期間一直在練習歌曲，不過曾經嘗試過被人投訴，他表示：「個管理員同我解釋嗰個係印度人，所以先投訴，其他隔離就冇人投訴。」