王祖藍一家探外母曝光花園獨立屋　李亞男父母背景猛料曾舉行畫展

王祖藍與李亞男（Leanne）在2015年結婚，婚後育有兩個寶貝女Gabby同Hayley，一家四口幸福美滿。剛剛過了44歲生日的王祖藍，獲老婆拍片大數10個優點，兩公婆Sweet到漏，羡煞旁人。日前王祖藍同李亞男及一對寶貝女探外父外母，並拍片紀錄全家的溫馨互動時光，更意外曝光李亞男父母的大屋！

為王祖藍慶祝44歲生日。（微博@李亞男LL）

王祖藍同李亞男及一對寶貝女探外父外母。（影片截圖）

玩了各種遊戲。（影片截圖）

玩得非常投入又開心。（影片截圖）

片中所見，他們一家玩了各種遊戲，包括鬥吹蠟燭、擠眉弄眼吃餅乾、定點投籃、畫畫等，兩個囡囡都十分機靈活潑，一家人玩得非常投入又開心。而李亞男父母的大屋空間闊落，相信是設有戶外花園的獨立屋，以簡約北歐風為主，感覺溫馨。開放式廚房設備齊全，還設有中島枱，旁邊擺了一張玻璃餐枱，窗外可見園林景色。而工作區就擺放了一張L形書枱，還有書櫃、書架等等，有充足的置物空間。至於客廳位置，電視下方有一個火爐，兩側就有木櫃擺放雜物。

空間闊落。（影片截圖）

好大。（影片截圖）

點擊下圖逐格睇：

+ 11

Gabby同Hayley更即場畫畫，雖然原本畫「怪獸鳥」的Hayley最後改畫成「poo-poo」，但李亞男同媽媽都大讚畫得靚，十分捧場！近年重拾畫筆的李亞男，在家中創作了多幅畫作，去年更舉行了公益畫展。華姐冠軍出身的李亞男，不但外形出眾，畢業於名校英屬哥倫比亞大學（UBC），家境亦十分優越，爸爸李群力、媽媽朱如翠都是美術設計專業，李群力在1985年移居加拿大溫哥華並就讀於愛米莉·卡爾藝術與設計學院（Emily Carr University of Art and Design）至1989年畢業，曾獲上海市廣告創作大賽作品一等獎，更多次舉行畫展，相當犀利！

Gabby的畫作。（影片截圖）

Hayley的畫作。（影片截圖）