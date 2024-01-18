萬千星輝頒獎典禮2023｜何廣沛雖失落男配　但一事令他贏得全世界

《萬千星輝頒獎典禮2023》2024年1月14日舉行，何廣沛分別憑《你好，我的大夫》和《破毒強人》競逐最佳男主角與男配角，可惜最終未能得獎而回。



何廣沛2012年經由無綫電視第26期藝員訓練班而加入TVB，畢業後就已經參與過《愛·回家》和《My盛Lady》等劇集拍攝，雖只是飾演一般路人角色，但他「青靚白淨」的小生外表卻受到監製導演的青睞，加入TVB的第二年就即有份參演《使徒行者》、《飛虎II》等大製作，在《女人俱樂部》一劇更憑飾演「年青姚子倫」而跑出，晉身「小鮮肉」行列。

2017年何廣沛與蕭正楠、曹永廉一同奪得TVB「最受歡迎電視拍檔」。（電視截圖）

2014年的《女人俱樂部》後，何廣沛的演藝之路可算是順風順水，在2016年獲得「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」等多個獎項提名的同時，也成為了《星和無綫電視大獎2016》的「TVB 最佳新人」，演技開始受到認同。2017年，他又得到星和「TVB 飛躍進步藝人」、大馬星光「最喜愛 TVB 飛躍進步男藝員」以及TVB「最受歡迎電視拍檔」。他在2018年的劇集產量雖然只有《跳躍生命線》、《天命》，但佔有相當重戲份的他終憑着這兩套劇奪得「飛躍進步男藝員」。楊明花了19年時間才達成的目標，他只花了5年。

現年31歲的何廣沛，在入行6年就已經在《跳躍生命線》擔任第二男主角，上位速度十分快。

2019年，在台慶劇《白色強人》佔不少戲份的何廣沛，2020年在《大醬園》終於擔正，最近三年基本上都是以重戲份的角色演出劇集備受公司力捧。

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在感情方面，他在上年亦承認與任職公關的女友Sarah Mui相戀，兩人雖然不高調，但女方亦間中在社交平台提及男友，早前亦有出post力撐何廣沛，呼籲大家在頒獎禮上投男友一票。雖然今年何廣沛失獎，不過獲得如此完美的女友，2023年他已經贏得全世界。