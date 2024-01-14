Tiger執導MIRROR演唱會短片　成員大讚快狠準有大將風範

MIRROR演唱會將於明日（15日）開鑼，MIRROR 12子正密鑼緊鼓綵排當中，而早前他們拍下演唱會中的影片，原來係由Tiger（邱傲然）執導主理！該條短片講述MIRROR正在準備開會，每人手拿著信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中了Tiger。這次是繼團歌《破鏡〉MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，Tiger再次手執導演筒：「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託咗俾我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」

Tiger為MIRROR演唱會短片執導，獲成員大讚快狠盡。

看著Tiger在現場指揮調動，各兄弟都有不同感想，其中邱士縉Stanley道：「虎導一向的快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」柳應廷Jer也十分認同，並說：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文Lokman也說：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take有就一Take，係幾正。」

兄弟都十分滿意虎導，最重要係準時收工。

另外幾位隊員都高度讚賞Tiger的表現，王智德Alton用了「爽」字形容這次拍攝，他道：「佢好爽手，好清楚自己要乜，指引又好清晰，一句到位。」姜濤則大讚Tiger帥氣，他說：「佢著住白色恤衫，做導演嘅時候好有魅力，我頭先都係咁話佢真係幾靚仔。」Alton爆姜濤指Tiger這一面可以吸引好多女仔，姜笑言自己都被吸引了！姜續道：「頭先都俾佢吸引咗，覺得，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」盧瀚霆Anson Lo也窺探出Tiger當導演時的另一面，他說：「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起一個好Cool好有氣場嘅導演感覺。」曾在《是日精選》中參與演出的陳瑞輝Frankie則道：「第二次俾虎導拍，比起上次，今次佢淡定咗好多，佢嘅成長已經睇到喇！」

呂爵安Edan也看到Tiger當幕後的才能：「好有Leadership，好少見到佢呢一面，同我哋溝通又做得好好，好清晰嘅指示。」江𤒹生AK亦漸見Tiger的大將風範：「拍又拍得精準，一兩個Shot就搞掂，就係咁囉！知道自己想要乜嘢，最緊要準時收工。我都有幸參與《是日精選》，到今次再拍演唱會短片，我覺阿虎唔同咗好多，大個咗好多，由〈破鏡〉第一次做戰戰兢兢，要問好多人嘅意見，到而家好有氣場，可以控制好多嘢了！」比起〈破鏡〉年代的Tiger，陳卓賢Ian表示：「佢頭髮長咗。」李駿傑Jeremy也說：「仲有大隻咗啊！」看來各兄弟對於Tiger由內到外的轉變，都看得一清二楚。

近日短片已進行後製，Tiger表示：「暫時睇落都幾滿意，係我想像中想拍嘅畫面，相信嚟緊加埋徐浩幫我哋做埋音樂，得到佢嘅加成，都幾期待條片可以快啲同大家見面。好多謝監製同咁多位兄弟信任，俾我拍到呢條片。」