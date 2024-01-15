TVB新人王獲樂易玲獨寵　網民勸勿迫拍劇：不想看她跟油膩男對戲

無綫電視（TVB）旗下音樂品牌早前舉行晚宴，除了一眾藝人外，高層樂易玲、何麗全亦有出席聚會。事後樂小姐於Instagram曬出多張藝人合照，除了大合照外，樂小姐唯獨分享了與三大愛將的合照，其中新人王炎明熹（Gigi）獲單獨合照，被指盡顯超然地位。而炎明熹昨晚（14日）出席《萬千星輝頒獎禮2023》時，就獲安排與JW王灝兒一起行紅地氈，而非一班聲夢小花，可見炎明熹在一眾小花中先行跑出。

炎明熹昨晚（14日）出席TVB萬千星輝頒獎禮。（葉志明攝）

樂小姐在Instagram曬出合照5天後，昨日又更新小紅書，只曬出同炎明熹的兩張合照，更留言大讚炎明熹「小可愛 加油」。炎明熹在內地同樣人氣強勁，不少網民都留言發表意見，力勸樂小姐不要格硬安排炎明熹拍戲，應專心發展歌唱事業：「多出歌多唱歌。別亂安排拍戲，沒有年齡相符的男演員搭檔就別硬拍感情戲，不想看到她跟油膩男對戲」。

樂易玲事隔5日後又曬出與炎明熹合照，可見備受力捧。（小紅書）

真係好鍚佢。（小紅書）

樂小姐掌握TVB藝人生死大權，其小紅書近來更變了TVB粉絲意見留言版。早前有網民留言提起在2020年憑劇集《踩過界2》奪得視后的蔡思貝，有不少人稱不喜歡蔡思貝，並留言表示：「樂小姐，別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率，不信你可以做個調研」，更有逾6000個點讚心心。