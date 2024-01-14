萬千星輝2023｜炎明熹紅地氈絲襪Look炒晒車　肥媽登基裝極浮誇

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》在今晚（14日）移師澳門隆重舉行，一眾女星盛裝打扮行紅地氈，大騷好身材，性感指數爆燈！不過亦有人的打扮出事，顯得失色不少，以下即看下有哪個造型最「炒車」！

攝影：葉志明 陳順禎

肥媽（Maria Cordero）以一身銀色裙再披上橙色長袍現身，加上閃鑽頭箍，仿如「登基裝」，但造型相當誇張！

肥媽（Maria Cordero）以一身銀色裙再披上橙色長袍現身。

港姐冠軍莊子璇以水藍色低胸晚裝上陣，背面還有一個超大蝴蝶結，但不少網民就認為她這一身打扮略顯老土。

莊子璇。

龔嘉欣（Katy）以粉紫色Bling Bling吊帶長裙現身，襯出一身白滑肌膚，一轉身更是大露背設計，但就顯得略為圓潤。

龔嘉欣（Katy）以粉紫色Bling Bling吊帶長裙現身。

大露背。

吳業坤這晚一改以往形象，一身打扮十分出位，戴上紫色墨鏡再加上銀色西裝，形象大變！

形象大變。

炎明熹（Gigi）繼早前性感造型之後，今晚又再有大突破！身穿黑色Bra Top的她，外披白色長恤衫，下身就以紅色絲襪及紗裙上陣，但一身造型就慘被狠批。

大突破！

紅色絲襪Look。

劉佩玥以Bling Bling晚裝上陣，輕露纖腰，下身薄紗設計更令長腿若隱若現，但膊頭位置就略顯圓潤，有點失色。

劉佩玥。

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