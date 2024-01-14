萬千星輝｜炎明熹性感內衣配搭紅色絲襪 ：唔知係咪越嚟越大膽

綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今日（14日）在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，紅地氈儀式則是下午五點至八點舉行，而儀式未舉行之前已經有大批炎明熹（Gigi)粉絲舉起燈牌，應援吶喊！

炎明熹與王灝兒(JW)今日（14日）出席《萬千星輝頒獎典禮2023》以性感裝束登場紅地毯。（陳順禎攝/葉志明攝）

炎明熹（Gigi)與王灝兒(JW)今日亦有悉心打扮行紅地氈，Gigi身穿黑色性感內衣配搭紅色絲襪上陣，而JW則穿上性感透視裝登場，二人性感指數爆燈。她們一起接受訪問，對於今天性感的裝扮，JW說：「其實都有嘅，我有去做返運動㗎！」Gigi則表示：「今次係好新嘅嘗試，希望大家都可以眼前一亮。」至於是否打扮比過往更加大膽，Gigi笑說：「其實我唔知係咪越嚟越大膽，有啲人就好鍾意有啲人就好唔鍾意，希望可以多啲去嘗試唔同嘅風格。」講到家人是否之情今天的打扮較為性感，Gigi坦言：「其實我就向佢哋保密咗，唔知佢哋係着咩衫，但我所有工作嘅朋友都知我着咩衫。」提到父母會否不高興，Gigi說：「其實我爹哋媽咪幾open。」被問到拎獎會否有信心？Gigi表示順其自然，反而JW回答得更大方：「我會投佢（Gigi)，我會想佢贏。」