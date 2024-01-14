萬千星輝2023｜袁志偉奪榮譽大獎：TVB高層從未干預過新聞部運作

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》於2024年1月14日舉行，總經理曾志偉親自頒發「萬千光輝榮譽大獎」予新無綫新聞部主管袁志偉，效力無綫47年的他現身領獎，曾志偉說他本來表示新聞部唔攞獎，要用食飯、開會為由哄他到場。

曾志偉親自頒獎予「萬千光輝榮譽大獎」得主熹志偉。

袁志偉入行47年。（電視截圖）

袁志偉採訪過多個歷史時刻。（電視截圖）

袁志偉說：「出鏡就出得多，咁嘅場合就未試過，從無諗過新聞部嘅人會有啲咁嘅獎。」他指自己只是新聞部幾百人其中一員，獎項應由大家共同獲得，他十分多謝TVB，表示：「一直以嚟TVB老闆同最高管理層係從來都冇干預過新聞部運作，亦都冇影響新聞報道方向同內容，所以我哋真真正正要多謝管理層，多謝我哋依間公司。」

袁志偉說：「從無諗過新聞部嘅人會有啲咁嘅獎。」（電視截圖）

袁志偉說自己做過記者、主播、採主、總監和主管，這是其第一份工，相信亦是最後一份工。他回顧自己的採訪生涯，稱自己有幸做歷史見證，教科書上出現的人物都有親近接觸過，要多謝TVB。他又感謝新聞部300多人，薪酬微薄仍不忘初心，使新聞台可以24小時無休止運作。

袁志偉表示：「TVB老闆同最高管理層係從來都冇干預過新聞部運作。」

他特別感謝前線記者，說：「發生大災難嘅時候，所有災民向外走，我哋記者要向災場裡走。」又提到香港最動盪之時，記者都深入前線，多少都有危險。他最後多謝觀眾支持和收看，表示：「香港最動盪嘅時候，我哋每日平均觀眾人數，唔係人次，超過350萬；而喺而家最平淡最安定嘅日子，我哋觀眾人數都有180幾萬，呢個全部都多謝香港觀眾！」