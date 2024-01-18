洪嘉豪專訪｜開紅館屬超額完成：5年算好快，係有啲歌手太快

由出道在餐廳舉行的發布會，到後來麥花臣《我是現場》、Star Hall《Frenemy 演唱會》、西九《The Cycle of … Kaho Hung Live 2022》，到今年4月紅館《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，對於論唱功一定不是最強、論外表不是最標青，自信心缺乏得有點離譜的洪嘉豪（Kaho）來說，絕對是超額完成。「如果唔係有嗰一兩年做唔到成績，其實可能可以再早啲，但早啲又係咪真係好？如果下下都節節上升又未必有而家同你傾偈嘅洪嘉豪，所以好多嘢都係整定⋯⋯」



洪嘉豪2018年拎完新人獎後慢慢陷入低潮，直到《窮小子》、《主角光環》重拾人氣，且第一次在麥花臣與MC張天賦開騷。趕及出道6年（今年5月）開埋紅館，一切不得來不易。（陳順禎攝）

踢波一隊有3個嘉豪

提到今次演唱會名稱《洪嘉豪 Kaho Live 2024》沒有任何「花臣」，洪嘉豪解釋是想讓大家知道樣貌、聲線、名字都十分普通的他，如今可以做到一件不普通的事，絕對係「人人都可以係食神」，他認為每個人的價值並不在於名字或外貌。「啱啱簽華納時，高層有話『呢個名好普通，不如諗個特別啲嘅藝名』，我堅持唔改並非因為對唔住阿媽，因為我真係好想做到有日一個咁普通嘅名，但大家淨係會諗起我，某程度上我而家係做到。早前我去踢波，一隊裡面都有3個叫嘉豪，甚至而家有啲網民tag我都會打錯名，但我又唔想同大家有唔同，呢個嘉豪做醫生，咁另一個嘉豪係咪就唔叻？所以真係誰都可發光，只要找對地方。」

Kaho預告演唱會有超精彩嘅表演，仲話要練爆令大家覺得超勁⋯⋯（陳順禎攝）

入紙即批打亂陣腳

紅館是不少歌手的里程碑，但對洪嘉豪來說，紅館曾是一個無可能的地方。98年出道時，他曾與公司定下5年內要開到麥花臣的目標，趕及在出道5半年時走到紅館，無論對他或公司同事來說，都算是超額完成。「好多人話我終於開紅館，其實唔係終於，5年對我嚟講算好快架啦，之不過有啲歌手快得太緊要。如果唔係有嗰一兩年做唔到成績，其實可能可以再早啲，但早啲又係咪真係好？如果下下都節節上升，又未必有而家同你傾偈嘅洪嘉豪，所以好多嘢都係整定⋯⋯」開完西九之後，洪嘉豪深明如果要再進步，紅館是必要的，他原定計劃這事是在2024年底才發生，誰不知去年入紙紅館3個月即獲批，令本來同公司講要想放慢腳步做歌的他瞬間又趕、趕、趕。

洪嘉豪在《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》上與湯令山、吳林峰、陳健安表演，他唱《笑住喊》時嚴重甩嘴，成了出道至今最嚴重出事一次。

無信心得離譜

對上幾次開騷，跳舞、唱日文歌、玩埋synthesizer（聲音合成器），所以當今次演唱會導演問洪嘉豪有什麼想做時，他說完全沒有任何想法，「然後公司高層劉總就話其實唔係次次都要跳火圈嘅，佢講完我都定啲。公司係想我集中喺唱方面 ，我當然希望演唱會內容係豐富，觀眾入到嚟有感動、開心，有啲位會『WOW』！」問到有多少信心令觀眾wow，洪嘉豪說近排因新歌《黑玻璃》獲好評而自信大增，但太有信心的下場又很易變成去年CHILL CLUB頒獎禮嚴重甩嘴事故。「其實當時個mom有歌詞，因為覺得自己得，所以唔睇( 笑），不過呢幾年我都多show，心理質素上可以，同埋而家到4月 ，每日練一次個rundown，真係做足準備去堆砌信心。」

Kaho表示跳舞已屬基本嘢，所以紅館會有更震撼表演（絕非騷肌），而佢亦禁止自己喺台上發揮幽默。（資料圖片）

至於為什麼想要觀眾wow多於讚自己唱得勁呢？原來是自信心作怪。「 我唔會係得到『你唱歌好勁』嘅稱讚，因為我呢個唱法係唔會勁。改變唱法？嗰個就唔會係我，內地歌唱比賽贏嗰啲人都係好爆炸性，而我唔係要為咗贏你嗰啲人，所以大家唔會覺得我好勁，但我覺得我可以令人覺得『你叻咗』、『你好好喎』⋯⋯咁已經好好。其實《黑玻璃》係幾勁，但可能吸引力法則，我從來唔覺得呢個字出現喺我身上。」

演唱會海報同樣以簡潔為主，雖然內認購已爆得不能再爆，但Kaho表示一日未正式開賣一日都有壓力。

Make up : Circle Chong

Hair : Haysses Ip @ HAiR

Outfit : I.T