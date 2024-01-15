邁亞密外星人事件引發大量陰謀論　背後疑藏恐怖計劃令世界大亂？

宇宙之大無奇不有，有不少人都相信有外星人的存在，而日前一向喜歡探究UFO的藝人夏韶聲日前在Facebook拍片，講述美國邁亞密街頭驚現8至10尺高外星人事件，警方更出動逾60架警車圍封，情況似是非常誇張。事件發生多日，事件引起網民熱議，更瘋傳大量陰謀論，當中更牽涉到共濟會的「藍光計劃」。



夏韶聲日前再於Facebook出片，提出3大疑問。（片段畫面）

外星人事件引起網民無限幻想及討論，更有人提起各種陰謀論，當中就提及到30年前被揭發的共濟會「藍光計劃」。有大批網民都質疑，為何驚現8至10尺高的「外星人」，竟然只有少量片段被公開，而片中拍到的「外星人」都是鬆郁濛看不清。有網民提出，所謂的「外星人」是「全像投影」，並不是真的有外星人來襲，竟然是「藍光計劃」的一部分。

美國CNN報道外星人的新聞片段，片中看到有疑似巨大生物在行走。（新聞片段截圖）

「藍光計劃」聽起上來不可思議，但確實有不少陰謀論者深信不疑。陰謀論者認為所謂的「藍光計劃」是由共濟會控制下的影子政府主導，計劃是一個涉及高科技手段和心理戰的陰謀計劃，目的是用虛假的影像和聲音來制造各種天災和宗教異象，破壞人們的信仰和理智，達到迅速削減地球人口和建立世界新秩序的目的。

究竟係咪真係外星人？（Twitter圖片）

有網民指今次的外星人事件與過去世界各地出現不少所謂「外星人」蹤影的時間相似，令人類以為終有天會受到外星生物襲擊，「藍光計劃」當中提到如計劃進行的話，這會引起人類的恐懼及絕望，被迫接受外星人的殘酷統治。這個時候，「藍光計劃」計劃好天上會出現各個宗教的重要人物融為一體（當然是「全像投影」製造出來的影像），成為新的「救世主」。最後目的就是，人來統一在這個新的「救世主」之下繼續生活。

有網民在X上載同晚在當地看到UFO的片段。（Twitter圖片）

不過值得留意的是，30年前揭發「藍光計劃」的加拿大新聞調查記者Serge Monast於公開計劃後的兩年後因心臟病離世，但生前卻沒有心臟病史，令不少陰謀論者都認為這個計劃的可信度極高。Serge Monast當時指幕後的影子政府可以經由NASA、宗教家、科學家、靈媒、陰謀論者，傳達或誤導2012年會有大天災的訊息。屆時配合「藍光計劃」，用新科技加工製造各種天災，達到迅速消減地球人口的目的。