何晉樂與後援會前會長反目　解釋公審對方、家人Hack電郵等指控

《聲夢》出身的何晉樂（Rock），其粉絲後援會近日宣布解散，並成立新後援會。原來他與前會長Hilda反目，Hilda接受《香港01》訪問，就指Rock忘恩負義、突然架空Hilda會長職務等，其Fans Club電郵更被對方家人Hack入，Hilda原本打算保護對方形象而低調離任，但她稱自己遭Rock開名公審，決定大爆料，並表示：「佢做到咁絕情，一定唔會再支持佢！」而《香港01》就訪問了何晉樂事件是否屬實。



前會長深感被何晉樂公審 因而反目爆料

何晉樂的後援會早前出Story宣布解散後援會及停運社交平台，表示：「有關會藉事宜，本年度會費將會於日內退回給各會員，有關新後援會的成立，敬請留意Rock的公佈。」會長提到未來仍會心繫Rock，換個身份繼續支持對方。不過隨著Rock於同日再發布的限時動態，談及：「由於Hilda已經說明並不會把任何會費交給下一任負責人，而她已說明所有手牌及燈牌亦會棄置，所以為免大家有所損失，各粉絲們可以自行決定是否向Hilda取回會費。」讓Hilda感覺被公審，二人關係正式破裂，Hilda亦正式「脫粉」。

何晉樂後援會解散，爆出與前會長反目的風波。（IG@whentherocksing）

被辭退的Hilda，曾透過Fans Club社交平台宣布解散，說：「本年度會費將會於日內退回給各會員。」

不久後，Rock在限時動態叫大家決定是否要向Hilda取回會費、免遭損失，令Hilda有種被開名公審的感覺。（IG@whentherocksing）

數日後，Hilda出Post解散後援會的公告，交代三點會務後續，表示後援會一向入不敷支，需由Admin補貼，所以沒有盈餘；而她會將會服、手幅等丟棄或回收，至於會費安排將會退款予會員。她其後開始大爆料指：「事到如今，我亦再無需要維護你，你不仁我不義，我決定要在最後一帖大剖白。」Hilda說原本打算維護何晉樂的聲譽和形象，未有公開解散原因，但遭對方「公審」令二人不歡而散的消息公諸於世，她決定不再忍口。

前會長於IG發出後援會解散公告，同時決定大爆料。（IG@whentherocksing.officialfc）

因設計紀念品意見不合 突被架空職務斥忘恩負義

由21年5月開始擔任Fans Club會長的她，自言早於12月10日Rock舉行音樂會前，二人已因設計紀念品一事爭吵，稱對方對於繼續營運還是解散後援會一直沒有表態，續說：「所以直至去年的27/12，後援會才硬著頭皮繼續公佈下年度入會及續會的安排；而30/12的新城勁爆頒獎禮，在見面過程中你亦無透露半點有關後援會的去向安排；直至6/1的下午，我突然接到一個名叫Meimei的電話通知，將會由她接手打理後援會，繼而當晚後援會gmail隨即被hack，而hack入來的正是你的家人，其後你更解釋被hack一事為契機。」

Hilda於去年12月27日出Post交代後援會續會會費事宜，10日後卻突然收到通知，後援會將由他人接手，而整個過程中，她指Rock完全冇跟她商討過。（IG@whentherocksing.officialfc）

Hilda稱在任期間自資製作了超過一百塊的手牌和燈牌、一手一腳由零開始建立後援會，並解釋：「幾年來的心血，最後換來忘恩負義、冷酷無情，叫我如何心服拱手相讓給下一手？那麼後援會解散，怎樣處置物資由我自行決定很合理吧？讓給下一手是人情，不讓亦是道理。」她不服氣幾年來付出的心血、時間、金錢換來這個結果，「公審我、封鎖我，反面割蓆，有粉絲跟我說對你好失望，覺得你變得好陌生，同樣地我也覺得這個你變得好陌生，想不通為什麼你會變成這樣，完全是心傷透……傷心、生氣、難過、無奈，百般滋味在心頭。」

Hilda又不憤明明自己已清楚表明會費會將於日內退回給會員，不久後Rock卻發布限時動態叫粉絲向她取回會費、免受損失，令她深感被「開名公審」，指言論不當不實。最後，她跟Rock說：「無論你怎樣對我都好，我只可以真心說一句：祝你好運，希望你好好珍惜留下來的每一個。」

何晉樂上月舉行的自資音樂會，Hilda都有現身撐場，但現時她已不再支持對方。（IG@whentherocksing）

Hilda向《香港01》控訴，指自己與Rock合作兩年來都好好的，關係如同朋友，就連自己小朋友百日宴，Rock都有出席，直至去年底籌備對方音樂會時，兩人開始意見不合，她敘述當時情況：「事緣呢個音樂會係佢自資的，咁佢就想設計啲紀念品出嚟賣，佢有提過想自己設計，但一直都冇確定係佢負責做，因為我實在太了解佢做事效率，所以我都預先以fans club身分設計左啲紀念品，仲幫佢落埋單，而佢到12月都依然冇比任何設計圖我，直至3/12佢終於問有關紀念品嘅野，但10/12就已經係音樂會，我同佢講我落晒單了，佢就開始發脾氣話唔收貨之類，要重新做過，而我做個啲就全部做垃圾，呢個係導火線之一。」

Hilda表示，自從她與Rock就音樂會紀念品事宜意見不合後，就成了關係破裂的導火線，其後對方更在冇通知她的情況下突然解除其職務。（受訪者提供）

自此後兩人開始疏離，Hilda指Fans Club突然換人，而過程中Rock完全沒有通知過她，到去年底突然收到一位叫Meimei的人士致電，才知道自己被「炒魷」，令她深感被架空及失望，說：「佢忘恩負義，fans club當初係我由零建立出嚟，突然間無通知過就搵人接手，仲要公審我。」而對於昔日偶像的「公審」行為，她形容：「少少嬲，又少少失望，佢之後仲block埋我Contact(whatsapp)同Instagram account。」

何晉樂與FC前會長反目，遭對方斥忘恩負義，對其感到失望。（IH@whentherocksing）

Hilda稱遭何晉樂家人Hack入後援會電郵 不再支持對方

Hilda提到自己的Fans Club電郵遭Rock的家人Hack入，被問如何肯定是由其家人所為，她說：「我知道佢地嘅名，同Gmail打『*』嘅位完全吻合，同埋之前做Google form 我有問過佢地攞email，而且我都有佢屋企人電話號碼，所以就肯定了。」現時Hilda已正式「脫粉」，當講到是否以後都不再支持Rock，她坦言：「佢做到咁絕情，一定唔會。」

Hilda指自己的Fans Club電郵遭何晉樂家人Hack入。（受訪者提供）

何晉樂否認公審 被問事件多次指交由公司處理

由於事態嚴重，《香港01》訪問何晉樂本人，他出席劇集《飛常日誌》活動時坦承知道事件，亦承認Hilda是後援會前會長，但詳情都是公司比較清楚，有關後援會事宜已交由公司處理。講到以往與Hilda關係密切友好，他說：「我同所有Fans都好close。」至於是否因設計紀念品的事而令大家有分歧，他說：「我真係唔知你講緊邊樣嘢，不如你問返佢本人啦，其實佢有咁多資訊畀咗你嘅話，我就唔回應喇，你可以叫佢講多啲畀你聽，或者公司會知得多過我。」表示目前已冇跟對方聯絡。至於有否想過為何雙方會反目，何晉樂說：「不如咁講，都算早嘅時候已經有問過佢，佢話有啲個人原因想辭任，我哋都Run咗兩年，中間都有溝通，但到之後點發展我就冇再干涉，中間發生咩事我都唔清楚。」

何晉樂回應前後援會會長的指控。（葉志明攝）

至於在冇通知對方的情況下，突然架空Hilda職務，何晉樂表示：「呢個都唔回應，每個人有唔同嘅說法，我唔回應。（冇通知佢會唔會唔太尊重？）呢啲嘢我唔回應，已經交咗畀公司。」而講到在IG Story「公審」對方，他就說：「嗰個Story我只係覆述返成個事情，等有Join同冇Join Fans Club嘅人都有知情權，但以外嘅嘢我冇再干涉或者參與。」何晉樂透露，公司曾與他討論如何營運新後援會，最終有共識認為聘請一位非Fans的人會比較好，讓Fans全心全意支持自己，無需額外兼顧會務。

何晉樂否認公審前後援會會長Hilda。（葉志明攝）

被指「忘恩負義」認不開心 不便回應Hack電郵指控

當被問對方「忘恩負義」一說，他指一起營運後援會達兩年時間，一定有感情，又謂：「之後公司嘅安排，我覺得都好尊重。中間有問題發生咗，我哋都冇辦法Foresee到，點樣解決或者Fans Club要點運作，我都唔係好識，與其做多錯多，我就不如交畀公司。（忘恩負義四個字好嚴重。）我都應該第一次聽，我知發生咩事，但係唔知佢嘅Exact wordings， 或者有少少Hard feeling，但係都慣，以前比賽都有啲唔鍾意我嘅人，都會話我唱歌咁作狀，但係呢啲我已經識得消化。三、四年前我已經訓練去睇呢啲Comment，所以平常心。」

何晉樂入行一段時間，他說已學會面對和消化負評，又說：「有時啲嘢我都冇辦法控制，我相信公司會有好體面同埋幫我嘅處理方法。」（葉志明攝）

Hilda最嚴重的一點指控，是指對方家人Hack入後援會原有電郵，何晉樂說：「話Hacking呢啲嘢涉及人私隱，都幾嚴重，我都擔心Fans私隱會外洩，而家有個新嘅Fans Club，全部交畀公司幫我搞。（你有冇向家人求證係咪真有其事？）唔緊要嘅，佢有咩Information或者證據，如果講到Hacking咁嚴重嘅指控，我唔方便回應，都要交畀公司或者法律部回應，我真係唔識回應。（你點睇？）如果佢講到Hacking咁嚴重，係一個刑事罪行，咁真係要交返畀公司。我見到呢個情況，都有問經理人可唔可以幫我處理，因為我真係唔知點樣處理。」何晉樂重申，新的官方後援會「rockho_officialfc」已開始運作，籲大家留意；至於舊的後援會電郵及社交平台已停運，無法干預當事人如何運用，又說：「始終有人Hack咗好危險，驚Fans誤以為係Official，畀咗啲個人資料佢，都有呢個隱患。」

對於被指其家人Hack入前後援會會長Hilda電郵，何晉樂認為這指控是刑事罪行，要交由公司回應。（葉志明攝）

何晉樂的新後援會已投入運作，他說是公司聘請人來幫手打理，是官方後援會。（IG@rockho_officialfc）

他又說自己工作繁忙，有時間都要煲《飛常日誌》，無瑕理會太多傳聞，被問可會怕被Hilda控告，他指：「你見我上台有冇忘詞？今日OK，狀態好好，嚟緊都有好多活動同埋節目，唔想畀呢樣嘢影響到心情。今日見到Fans咁support我，都係好大嘅強心針，個心定咗好多。（驚唔驚受呢件事影響，令其他Fans離棄你？）佢哋Support其他《聲夢》學員我都好OK ，每個人都有自己鍾意嘅嘢，只要佢哋開心。佢哋Support我、聽我嘅歌都係想開心，如果佢睇到我唔開心，有自己選擇都好正常，總之我見到佢哋開心我都開心。」