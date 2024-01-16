萬千星輝2023｜丁子朗做司儀又唱又跳勁落力　自認唔夠完美求進步

無綫（TVB）的盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》日前（14日）已經完滿結束，各獎項亦已經頒發，今年的頒獎典禮亦由TVB移師到澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，而今次的司儀由丁子朗擔任。丁子朗誠意十足，一開場已經又唱又跳，而他主持的功力亦見功架。

今次的司儀由丁子朗擔任。(葉志明 攝)

丁子朗誠意十足，一開場已經又唱又跳。(葉志明 攝)

丁子朗在頒獎禮後接受《香港01》訪問時就覺得有不完美：「今次做呢個頒獎禮嘅司儀一啲都唔簡單，唔係淨係講嘢，要唱歌跳埋舞，跟住仲要做埋表演嘉賓，咁所以其實我係好有壓力㗎。初頭曾生搵我嘅時候，我都諗緊，你搵我真係handle得到？反而喺我冇信心嘅時候佢畀信心我，所以我覺得好多謝有呢個機會去做，雖然我覺得係唔完美，但有進步嘅空間。」他在台上除了要做主持外，更要又唱又跳，一次過要記這麼多的東西，果然極具「考牌」成份，但過後一定會進步不少。

丁子朗覺得自己做得唔完美。(葉志明 攝)

而被問到壓力方面，他就回答：「因為今次係一個保持神秘嘅一件事嚟，咁我見到電話promo出埋話有一個神秘主持喎，跟住就見到網上面啲人開始估啦，話會唔會係鄭丹瑞先生啊個剪影，謝天華先生。我心諗吓，丁子朗出嚟嘅時候，啲人會唔會有啲錯愕呢，所以我又唔想令到大家失望，唯有努力做好去啦。唱嗰時就落力啲啦，跳嘅時候落力啲啦。」今次在台上的破格表演，連他自己都感到意外曾生會找他來做主持。

丁子朗自己都感到意外曾生會找他來做主持。(陳順禎 攝)

丁子朗今次在頒獎禮上再次與《亞洲超星團》的兄弟再次合體表演感到很開心：「最開心梗係同班兄弟一齊表演《Shining》啦，因為其實佢哋好多都係特登係北京啊上海嚟到呢個澳門出席頒獎禮。美中不足嘅就係我哋拎唔到呢個獎項啦，如果一齊拎嘅話一定會更加開心。」但丁子朗說已經很開心，因為前一天他們一大班兄弟已經到澳打到處遊玩，而「地膽」江信熹亦有請他們吃飯一盡地主之誼。

丁子朗同一班超星團嘅兄弟一齊表演。(葉志明 攝)

而丁子朗被問到好兄弟冼靖峰奪得「最具潛質新人獎」有沒有祝賀他，他說：「今年呢個新人獎呢，我同佢講咗你上到台記得多謝我，點知佢唔係淨係唔記得講，連佢父母都唔記得講，所以我代佢多謝埋uncle auntie啦。」更說已經預備好要冼靖峰請吃飯了，因為他奪得到「最具潛質新人獎」要慶祝一番。

丁子朗話已經預備好要冼靖峰請食飯。(陳順禎 攝)

點撃睇更多丁子朗同超星團表演嘅靚相：