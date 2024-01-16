古靈精怪台灣篇｜暉哥遊情趣旅館27款場景　情侶首選：睇見都面紅

J2節目《古靈精怪 台灣篇》15集節目的主持陣容鼎盛，有大家熟悉的林映暉（暉哥）、「台灣蔡思韵」姜宇夫、宋婭彤、莊茜佳、葉芸希及翁健倫等。他們會以身犯險，帶觀眾體驗台灣特殊風俗及儀式，尋找有趣的場景作另類體會。本周重點介紹，包括以通靈方式作陰間「深度」遊、參觀白蛇廟、參加被喻為最危險節慶的「炸寒彈」、宋婭彤化身SM女王學綑綁術等，貫徹古靈精怪精神。



昨晚（15日）一集（左起）莊茜佳、「台灣蔡思韵」姜宇夫及葉芸希。

昨晚（15日）一集主持包括林映暉（暉哥）、「台灣蔡思韵」姜宇夫、莊茜佳及葉芸希。姜宇夫繼早前曬長腿後，今集全程以露肩裝亮相，展示白滑香肩，成為視覺擔當。她們到訪以民間傳說《白蛇傳》建成的白蛇廟，據傳白蛇廟可以求愛情、財富及平安。不過祈求的方法頗獨特，就是要以白蛇纏頸，聽見都心寒。

三位主持到白蛇廟祈求財運及愛情， 祈求的方式很特別，是以白蛇纏頸。

三位主持即時變得非常禮讓，最後葉芸希被推上馬。當蛇放在肩上時，她顯得有點戰兢，之後卻表示享受。反而身旁的姜宇夫全程繃緊，當見到蛇頭伸向自己時，她即時尖叫秒閃。輪到姜宇夫上陣，白蛇在她露出的雙肩遊走，看落有點香艷，但她並不享受，全程半閉着眼露出痛苦的表情。姜宇夫接受訪問時表示並不好受︰「望住條蛇爬嚟爬去，嗰種冷血（動物）感覺，真係起晒雞皮、標晒汗好恐怖。」而廟內的平安符亦非常獨特，內有一幅完整褪下來的蛇皮。

姜宇夫對葉芸希頸上白蛇保持戒心，一見勢色不對即秒閃。

白蛇廟的平安符，內附一幅褪出來的蛇皮

接住出場的暉哥連同姜宇夫、莊茜佳到訪一間情趣汽車旅館，特色是內有27種不同主題，包括捷運站、課室、辨公室、戲院，甚至有擂台，最合玩角色扮演。當中最吸引暉哥的是一座開放式按摩浴缸，暉哥見到後大呼：「睇到都面紅心跳，呢啲係畀情侶嚟。」旁邊的莊茜佳笑言暉哥：「你講得太露骨喇。」

（左起）莊茜佳、林映暉及姜宇夫介紹情趣汽車旅館。

情趣汽車旅館有不同陳設房間。

其中一款房間設有擂台、教室等。

此外，葉芸希嘗試觀落陰作陰間遊，先是誠心參拜後蒙上雙眼，在法師的木魚聲配合經文唸頌及引導，她表示見到離世的婆婆，令她感觸落淚。葉芸希事後表示「眼前」的婆婆年青很多，但感覺非常親切，婆婆當時表示很忙，又頗多事要處理。身邊的姜宇文及莊茜佳表現略帶震驚，覺得不可思議。

莊茜佳、姜宇夫及葉芸希昨晚試觀落陰。