文詠珊内地爆紅不忘香港　望拍本地作品︰希望之後會有好劇本啦

藝人文詠珊（Janice Man）近日出席護膚品牌新品發佈會，與大家熱心交流日常護膚心得。Janice Man特意以一襲純白色典雅長裙配合新品主題，簡潔俐落又不失高貴優雅，相當靚女。

藝人文詠珊（Janice Man）近日出席護膚品牌新品發佈會。

往年獲獎無數 來年願繼續挑戰

2023年對於Janice Man來說，絕對可稱之為豐收之年。她的多部電影在大銀幕上獲得觀眾的喜愛和好評。然而，最引人矚目的莫過於是憑藉《消失的她》獲第15屆澳門國際電影節金蓮花獎最佳女配角獎，演藝事業更上一層樓 。Janice Man除了感謝劇組的支持和合作，尤其感謝導演的信任和指導外，她更坦率地表示，這部電影是她演藝事業的一個重要里程碑，也是她在演技上的突破，她說：「好多謝呢部電影、呢個咁有突破性嘅角色，亦都好多謝大家對我嘅讚美同肯定。未來我會繼續努力，帶更多好嘅作品俾一直支持我嘅大家！」

2023年對於Janice Man來說，絕對可稱之為豐收之年。

Janice Man並未因此而止步不前，她表示未來將繼續挑戰自我，不斷提升演技和表演能力。她亦決心通過不同類型的角色展現自己的多樣性。「我相信演員應該不斷挑戰自我，嘗試唔同嘅角色同風格，咁先可以不斷成長同進步，帶更多新嘅刺激俾各位觀眾。」而對於即將上映的新作品，Janice Man充滿期待：「嚟緊仲會有好多新作品陸續上映，希望大家繼續支持，亦都希望大家都會鍾意。」堅定的眼神中更展現了她對於演藝事業的執著和不斷追求進步的態度。豐收年也許只是一個新的起點，未來的道路上她將繼續追求卓越，不斷挑戰自我，並將更多優秀的作品帶給觀眾。相信她的努力、才華和決心將繼續為觀眾帶來更多驚喜、感動和深思。

Janice Man表示未來將繼續挑戰自我。

分享護膚小秘訣

被問到長期外出工作如何保養好肌膚，讓肌膚保持年輕美態，不見一絲倦容，Janice Man便大方分享她的小秘訣：「最重要夠精！每個產品都要真係work，最好係一支已經針對到唔同問題，如果唔係帶咁多嘢出去會好麻煩。」

Janice Man便大方分享她的小秘訣。

期盼回港拍攝 靜候好劇本

雖然Janice Man於內地獲得了廣泛的認可，然而她亦渴望能夠回到香港，參與更多本地的電影項目。她坦言對於回港工作充滿期盼：「香港電影係好有獨特嘅風格同魅力，我好想同香港嘅導演同演員合作，好多我都未合作過，希望之後會有好劇本啦！」Janice Man在等待著好劇本的同時，也積極努力力求進步：「我一直都有睇唔同類型嘅電影，希望之後可以有機會嘗試任何類型嘅角色。」期待Janice Man未來在香港的作品。