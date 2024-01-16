王祖賢好友戴蘊慧爆二人深夜開車被查牌　轉眼警崗神秘地瞬間消失

已故歌唱老師戴思聰的女兒戴蘊慧，多年前曾經簽約陳自強為經理人，最近她在網上發佈的影片說，那時陳自強不但在事業上幫了她很多，還讓她認識了「我人生中非常重要的朋友，我的閏蜜王祖賢」，她說當時兩家人很有緣，當王祖賢的媽媽回台灣時，戴蘊慧就會去王祖賢家過夜，她說：「我媽媽很放心，所以我經常在她家留宿。」

戴蘊慧當年在父母陪同下，與陳自強正式簽約。(戴蘊慧微博)

有一次戴思聰在王祖賢家，當時王祖賢住在邵氏在清水灣的宿舍，戴蘊慧說：「那個地方很多人都知道經常發生一些靈異事，有一晚，我們兩個想出去兜風，我便借了朋友一部車，開了沒有兩三分鐘，就遇到一個警崗，有警察示意她們把車停下來。」戴蘊慧說那位警察的帽壓得很低，所以都看不清他的樣子，他行過來輕敲車窗，她們就打開車窗。

戴蘊慧和王祖賢非常老友。（圖：戴蘊慧小紅書）

戴蘊慧以前常去王祖賢家留宿。(戴蘊慧微博)

戴蘊慧說：「那時侯王祖賢是當紅的，我覺得他（警察）應該是會『哦，王小姐啊。』但他只以那沒高低音的語氣說：『車牌，身份證。』」戴蘊慧就跟這警察說︰『唔好意思，我們沒有帶，因為我們住在附近。？那位警察聽完後也沒有甚麽大反應，就揚一揚手叫她們走。戴蘊慧說：「現在想起也起了雞皮疙瘩，（當時）就趕快開車。」

離開那個警崗30 秒後，戴蘊慧和王祖賢對望了一下，就把車停下來，王祖賢說：「真真（戴蘊慧的小名）我們怎麽辦？我們要不要掉頭回家？」戴蘊慧說大家當時沒有討論，但就有默契要馬上回家。

王祖賢演的聶小倩讓她在觀眾心中留下深刻印象。（視覺中國）

戴蘊慧說：「馬上掉頭走了都沒有超過一分鐘，原本在那裡的警崗，所有的路障，警察包括那部輛（警）車都不見了。你說有沒有可能在這麽短時問甚麽都消失的呢？那時我跟小賢（王祖賢）也互相對望了一下，就馬上趕快回家，回家後我們就甚麽都不講，馬上刷牙睡覺，然後大家都握著對方的手。」戴蘊慧說最奇怪的是，她們當晚經過警崗有一下閃光，即她們應該被影相，理應是會收到罰單的，但一直沒有收到，所以她說如果有人知道原因的話就告訴她吧。