朱敏瀚型仔飛機師look唔怕網民攞嚟比較：證明大家有留意呢套劇集

朱敏瀚昨日（18日）出席活動並在晚宴上大展歌喉，而最近他亦有新劇播出，劇中他飾演「型仔」飛機師郭啟光，一出場已經瞬間吸引到網民的注意。他接受《香港01》訪問時表示不怕網民拿他與曾演飛機師的演員來相比：「咁又唔驚嘅，如果真係攞嚟比較都係一件開心嘅事，證明大家有留意呢一套劇集嘅演出。」朱敏瀚亦表示曾聽說過今次《飛常日誌》的收視不俗。

朱敏瀚喺《飛常日誌》中飾演「型仔」飛機師郭啟光。(陳順禎 攝)

至於早前他曾提及有真正的飛機師打算向他招手，他就說：「因為每次拍攝模擬器之前呢都會進行好簡短嘅講解，咁我就用好短嘅時間上咗手，到拍嘅時候我就叫做唔錯啦，咁我諗係因為我哋演員呢，最叻就係嗰個短途記憶。咁就做得返晒出嚟，佢就即刻遞咗張卡片畀我。」更說該飛機師叫他嘗試一下，力說他「轉行」加入飛機師的行列。而朱敏瀚亦很很「認真」的跟飛機師說：「如果我撈唔掂就去試吓啦。」

有真正的飛機師向朱敏瀚招手。(陳順禎 攝)

至於他被問到本身對飛機師這個行業有沒有興趣時，他則說：「細個有諗過嘅，因為我好鍾意睇公司嘅劇集，播咩劇通常就會想做啲咩職業，播《衝上雲宵》嗰陣就想做飛機師啦，播《烈火雄心》嗰陣就想做消防員啦。」但他最後卻選擇了做演員，因為想演什麼角色都可以一一滿足他。

朱敏瀚本身對飛機師充滿幻想。(陳順禎 攝)

而朱敏瀚被問到下月便是情人節，會否希望有段新戀情出現時，他就表示沒想太多及自己不會太抗拒：「因為下個禮拜一就開始拍新嘅劇集，啱啱跨咗呢個農曆新年同情人節，我就唔會Block嘅，隨緣啦，所有嘢都隨緣。」