馬國明與湯洛雯上個月於泰國蘇梅島完婚,雙方家長及親戚好友都到場見證。近日兩人又被爆在港尖沙咀半島酒店補擺喜酒,網民曬出當日靚相及喜帖分享。

恭喜馬國明湯洛雯上個月於泰國蘇梅島完婚。(IG:@roxannetong)

今日(17日)湯洛雯終在Instagram分享擺酒靚相。從相中可見,湯洛雯換上了一條一字膊婚紗,大騷美肩;而馬國明輕輕攬住湯洛雯的纖腰,深情望住新婚妻,十分甜蜜。場内當然不少得以兩人訂情獨角獸公仔為主題的蛋糕,現場以大量鮮花布置,氣氛浪漫。

湯洛雯曬在港補擺喜酒的婚照。(IG@roxannetong)

湯洛雯發文指,回港與親友度過了一個愉快的慶祝派對,並感謝所有幫忙的人,「Had a wonderful celebration party with our beloved relatives in hk :) Many thanks to all those who helped out with the party」。

湯洛雯及馬國明回港補擺喜酒。(IG@roxannetong)

好浪漫。(IG@roxannetong)

