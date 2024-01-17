肥媽爆老字號分身家內幕　自爆阿公係敗家仔：成條街嘅舖頭輸晒

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，今晚（17日）播出的第9集主題是「家家有產爭」，人生閱歷豐富的肥媽、鼎爺輪流分享見過的爭產風波，花生指數十足。肥媽大爆老字號麵檔分家風波，火頭更因一個女人而起，肥媽大嘆：「妒忌兩個字，係害死人。」



肥媽大爆老字號麵店分身家嘅事，火頭更因一個女人而起，花生指數好高。

肥媽話自己阿公先係超級敗家仔。

之後講到「太公分豬肉」重男輕女，鼎爺大爆真人真事：「有個敗家仔，係我徒弟嚟嘅，佢連埋細佬同埋老竇有三棟丁屋，但佢兩晚輸晒。」肥媽聽罷即說小兒科，直指自己阿公才是超級敗家仔，她說：「佢以前喺廣州行都唔使行，要人抬，佢話一晚就輸十幾隻花艇，成條街嘅舖頭輸晒！」認真誇張。

鼎爺爆自己徒弟兩日輸晒三棟丁屋。

講到「孻仔拉心肝，孻女拉五臟」，身為孻女的游游表示認同：「屋企人永遠留隻雞髀我食。」育有6名子女的肥媽出名愛錫子女，她更坦言會幫子女畀首期：「我好簡單，你喺邊度買我就畀邊度嘅錢，你英國買我就畀英鎊，我細仔就好慳，佢喺馬來西亞買。」游游問肥媽有否想過將來有回報？肥媽沒好氣謂：「我放貴利㗎咩？做父母一定要幫自己嘅子女。」最後提到生兒育女問題，肥媽問游游將來婚後想生幾多個小朋友時，游游講到明唔想生小朋友，而她的解釋不但令肥媽大感愕然，更讓鼎爺直指：「你咁樣好自私！」