TVB小生行超市高大靚仔難掩星味　入行18年零走樣唔似真實年齡

現年39歲的高鈞賢近年主力在內地發展，因在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演邵律師而人氣急升，成功吸引不少內地粉絲關注。早前高鈞賢在內地社交平台直播帶貨，由下午3點直播到翌日凌晨3點，馬拉松式直播帶貨獲內地網民大讚敬業！而高鈞賢亦積極經營社交平台，日前他就趕上潮流去內地連鎖超市山姆掃貨，有網民偶遇他並曬出照片，網民紛紛留言感嘆邵律師真人靚仔過上鏡！

高鈞賢在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演邵律師。（電視截圖）

早前高鈞賢在內地社交平台直播帶貨。（影片截圖）

直播帶貨足12個鐘。（影片截圖）

該網民寫道：「大家遇到Man姐，我遇到張家妍男朋友邵律師。看來新聞女王劇組的人都愛逛山姆哦。福田山姆真的巨多巨多香港人，都是拉着行李箱來買，大包細包。高鈞賢本人超靚仔！！！不愧係香港先生首屆冠軍，我以為本人28-30，原來已經40了！！！」相中所見，身穿黑色大褸的高鈞賢當日以眼鏡Look示人，由於生得高大靚仔，一身全黑打扮的他在人群中依然亮眼，見他一邊選購貨品，一邊有助手在旁邊拍攝，估計是在拍片，網民紛紛留言表示對他的真實年齡難以置信：「這是40歲？？？好靚仔啊」、「我以為他20+」、「竟然已經40了？？」

有網民在山姆偶遇高鈞賢。（小紅書圖片）

一身全黑打扮的他在人群中依然亮眼。（小紅書圖片）

高鈞賢在2005年參選香港先生奪得冠軍後入行。（視覺中國）

高鈞賢在2005年參選香港先生奪得冠軍後入行，憑靚仔外形得到不少演出機會，直至2014年約滿離巢北上發展。而高鈞賢在內地亦發展不俗，曾在內地網影視盛典頒獎禮中榮獲「年度劇集最佳潛力男藝人」，直至近年回流香港，更於2020年簽約邵氏，陸續參演了《白色強人II》、《法證先鋒V》、《一舞傾城》、《新聞女王》、《逆天奇案2》等，除了演技昇華外，不少觀眾都大讚他入行多年外貌零走樣，依然靚仔有型！

高鈞賢近年回流香港，陸續參演了不少劇集。（劇照）

《一舞傾城》（劇照）