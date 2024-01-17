林峯邀周秀娜任新歌MV女主角　最想與古天樂刷出音樂火花

林峯近日推出加盟華納後第四首全新廣東歌曲《無傷大雅》，之前因為疫情關係未能夠親身返港拍攝劇情MV，所以這次MV特意找來一直與林峯在電影及劇集合作無間、默契十足的周秀娜做女主角，MV二人飾演在一起很久的情侶，分手後林峯一直默默關心及照顧周秀娜，劇情非常催淚！



林峯找來周秀娜任其MV女主角。

今次算是二人第四度合作，問到拍MV可有趣事？林峯笑言：「就係發現原來娜姐好輕，佢真係好鬼 fit!」原來 MV入面有公主抱娜姐嘅情節，林峯直言娜姐應該是他合作過的女演員裡最輕的一位。

新歌由吳林峰寫比林峯，這個合作是怎樣開始的？阿峯說道：「今次作曲人（吳林峰）係我第一次合作，好多謝佢寫咗呢隻歌比我，係一首好好聽，好襟聽嘅歌。其實我同作曲人都有啲淵源，因為我叫林峯佢叫吳林峰⋯⋯」對於香港樂壇這幾年間急速改變及有許多的新名字冒起，有沒有一些名字希望來年可以合作？阿峯亦有留意同公司 (華納) 的新音樂人，「其實無論做演員或者歌手我哋都希望尋求新嘅突破同火花，無論係幕前定幕後，同唔同嘅人合作我覺得都係一個好好嘅嘗試同學習，但首先我係好想同我公司新嘅音樂人合作。」

問到林峯和古天樂二人一直於螢幕上合作多年，會否考慮合唱？娜姐聞言立即笑說 ：「我好想聽喎！ 哈哈！」阿峯笑說：「其實我問過㗎！哈哈！我提議話搵次不如我哋睇下音樂上有啲咩撞到出嚟啊！因為其實古仔佢都唱得兩咀，佢都好鐘意唱Ｋ㗎！有時我哋自己公司搞慶功呀佢都會唱幾首歌，我都希望睇下同古老闆喺音樂上可以有啲咩火花出到嚟！哈哈！」