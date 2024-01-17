葉念琛自揭18代「阿寶」由來　麥玲玲笑言曾獲影評人讚賞演技

麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（17日）一集主題為「電影唔係咁樣拍」，請來導演葉念琛擔任嘉賓。素有「少年王晶」、「MK活地亞倫」稱號的電影導演葉念琛，他的作品寫盡男女間的爾虞我詐及陰暗面，戲中經常有愛情金句。玲玲師傅除了從事風水工作之外，她同時是演員，亦是葉念琛電影班底之一，在他的電影先後演過富婆、智障人士、好媽媽等。



今集嘉賓是導演葉念琛。葉念琛素有「MK活地阿倫」稱號，擅拍愛情片。

Jojo數到玲玲師傅在葉念琛電影中演過不同角色。

不過主持之一的黃紫恩（Jojo）最想知的是，葉念琛電影作品中女主角都統一叫「阿寶」，是否如傳言般是導演初戀女友的名字，葉念琛略帶無奈說︰「我入行20幾年，編、導過40幾部作品，總共有18個『阿寶』出現，全部都係創作，無一個係原型人物。坊間嗰啲只係美麗誤會，不過講極都無人信。」接住他自爆統一同「阿寶」的原因很簡單「同行可能會明白，其實寫劇本最考腦筋就係諗角色名，有時寫到後邊，唔記得咗前面用乜嘢名，統一咗就無呢個煩惱。」

玲玲師傅自爆跟葉念琛相識經過。

葉念琛最新「阿寶」人選是新人譚旻萱。

譚旻萱本身為一名混血兒。（IG圖片）

玲玲師傅講起跟葉念琛合作，緣於一個俗稱「尿袋」的流動充電池。有趟二人出席同一宴會，席間葉念琛問同桌各人有否「尿袋」可以借用，玲玲師傅笑說︰「嗰時得我借畀佢，借完又擔心佢唔記得還，嗰時唔係好識佢。」好在葉念琛有借有還，當時玲玲師傅隨口講了一句「記得爭我一個角色呀吓」，想不到過兩日就收到葉念琛電話，要求在新戲中演出，一直合作至今。節目中二人互相傷害揭「瘡疤」，葉念琛先出手提到劇集《美麗戰場》，劇中陳曉華父母角色由玲玲師傅同鄧梓峰飾演，他爆料說︰「有人問點解陳曉華走（離世）嘅時候，阿爸阿媽唔係身邊，其實劇本寫佢哋移咗民，不過麥玲玲、鄧梓峰呢兩大演技派好早同我講『我真係做唔到嗰場』……真係無出息。」

玲玲師傅笑言曾獲影評人讚賞演技。

即場提名「阿寶」人選，建議包括高海寧、陳曉華、吳若希等。

玲玲師傅理直氣壯解釋說︰「白頭人送黑頭人呢啲斷腸戲，我哋呢啲老臨做唔到，係我爛泥扶唔上壁。」不過好快輪到玲玲師傅出招，當提到葉念琛在新作《不是你不愛你》中起用譚旻萱做新一代「阿寶」時，她就把握機會反擊說︰「我覺得導演對靚女寬容啲，對我就唔寬容，成日好苛刻指導我，又批評我演技。」