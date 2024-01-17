蔡少芬爆和她演情侶的演員不背劇本 她竟跟對方說：我不夠專業

蔡少芬身為視后，她的演技一直受到大家認同，早前她在內地綜藝節目《我們的美好生活》中，自爆曾遇過一個和她演情侶的演員，竟然在拍攝時沒有背好刻本台詞，蔡少芬覺得這樣是很不專業的，但她當時竟然跟該位演員說：「我不夠專業。」

蔡少芬說自不夠專業。（圖：抖音截圖）

蔡少芬在《我們的美好生活》中和林心如，謝娜等分享過去拍劇的事時，說有一次遇到個不背台詞的演員，「我拍過一次，有一個演員（和我演）情侶，然後他就你說一句，我說一句，他是到他的時候他就這樣。」蔡少芬說到這時，就模仿那個演員，手上著劇本，到蔡少芬講完對白後，他就望著劇本把自己的台詞讀出來，全程和蔡少芬沒有任何眼神交流。

蔡少芬說那個和她演情侶的演員，沒有背台詞，而是望著劇本在讀。（圖：抖音截圖）

蔡少芬說：「你在說的時候他是這樣（望著劇本），然後到他說，完全是沒背台詞。這樣讓我很難受，我實在是受不了」於是她就跟這位演員說：「我不行，我不夠專業，麻煩你背好（劇本），然後我們一起拍。」她說遇上這樣的對手不知怎樣去跟他有眼神交流，完全不像是在一起演的。「我真的很生氣，我不管他紅不紅，你為什麼可以那麼不專業？對，然後他說『背唄』就這樣，他背了一遍。」雖然蔡少芬當時是很生氣，不過她對這種不專的演員說不專業的是自己，也真是給了對方一道很體面的下台階，IQ和EQ都值得一讚。