J2主持文頌男艱辛抗癌回廠最後錄影　眼淺感慨：唔想生命呢刻止步

J2節目《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba），去年10月開始突然消失於節目中，原來他是確診患有癌症。他12月時於IG發文寫道：「我幾個月前確診自己有癌症，依家有一個大概6×6×4cm 咁大嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置，因為壓住咗啲神經，所以行動唔方便同週不時會劇痛。」他還說自己兩個月前已經全面停工休息，並開始了化療。由於全面停工的Koba沒有收入，經濟來源暫停，面對著需要支付的醫療費用也有一定的壓力，所以他亦在社交平台發文，希望可以籌集醫藥費。文頒男又不時會更新他的近況，分享他的抗癌日誌，獲不少網民留言支持為他打氣加油。

《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。

他上載了MRI布告。(IG圖片)

文頌男已剃光頭。(IG圖片)

文頌男的抗癌之路相當痛苦，經常要出入醫院覆診，甚至一日跑兩間醫院，劇痛之下更要跪着等幾個小時。停工多時的他，日前就於IG story就分享了自己重新回錄影廠參與《不正常愛情研究所》錄影的照片。早已因為化療剃光頭的他戴上cap帽，精神看來相當不錯，他寫道：「我返嚟《不正常》啦!」該節目的主持之一黃紫恩前晚（16日）亦post了一張眾人在錄影廠的照片，並寫上「Last 廠」，相中可見文頌男都有一起參與錄影工作。

文頌男分享他重返節目的情況。(ig圖片)

文頌男分享他重返節目的情況。(ig圖片)

文頌男一起參與錄影。(ig圖片)

該節目的其他主持節目都有立即轉載黃紫恩的post，並且表示不捨得大家。麥惠琪post了她跟文頌男的合照，寫道，「我最愛的寶，要健健康康，快啲好番。」文頌男同時亦轉發，回覆對方表示：「一定！」有網民留言問文頌男，為何如此痛苦但仍然可以保持樂觀？他直言：「我仲有好多嘢想做、好多嘢想學，唔想生命喺呢一刻止步。有時都會覺得好辛苦，但會諗總有一日捱過。」又表示：「而家變到好眼淺，好易就好感觸，喊晒。」