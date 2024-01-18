MIRROR演唱會｜Edan呂爵安受傷不能枱頭 放血後肩頸再皮下出血

Edan呂爵安昨晚在完成MIRROR在亞博舉行的第三場演唱會後，在社交網透露自己在演唱會第二場時己經拉傷頸，讓他的頭「向上郁會卡住」，現時得幕後的醫護團隊協助治療，情況已有好轉，而他亦因此首次嘗試刮痧，並把刮痧後血紅色的頸部照片放上網。

Edan在第二場演唱會時扭傷頸。

Edan 在IG上說：

Day3️⃣ finished!!🔥🔥🔥

實不相瞞 尋日第二場Opening跳到一半條頸突然閃咗一下⚡️

一落台立即嗌救命:奶嘢啦 我好似扭親條頸😭😭😭個頭向上郁會卡住😩

Medical team即刻過嚟check下 發現真係拉傷咗🥶

所以我琴日同今日嘅show其實都抬唔起頭做人😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

好彩Medical team喺show前show後都不斷幫我又按摩又電療又放血又超聲波，我先仲郁到下個頭，多謝你哋🥹🥹🥹

見聽日放假，即刻嘗試咗人生第一次刮痧😂

個畫面都幾壯觀🫣希望消得切🥶🥶不過真係即刻好咗好多！

仲有13場，大家都要保重身子！❤️❤️❤️💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥

#其實每日做完都好似成個人散哂咁🫠

#但我哋都係會keep住每日俾盡100%😤

#因為表演俾你哋睇係我哋最幸福嘅事🫡

#一見到你哋啲energy就忍唔住爆哂出嚟🔥

#等我哋唞返一日😴

#返嚟繼續爆‼️

+ 1

Edan的粉絲「爵屎」知道後當然非常心痛，亦讚他非常專業，因為在第三場完全看不出他是帶傷上陣，演出非常精彩，「好好休息一日&Take care❤️雖然爵安有傷在身，但都超專業咁完成呢兩日🫡多謝爵安每日都俾盡100%努力，每晚爵屎睇你嘅表演亦係我哋最幸福嘅事❣️」、「快啲休息吓！今日你跳得好好完全唔覺得你整親咗」。