不老男神影帝生圖流出驚現「樹根頸」　一舉動寵粉獲讚親和力滿分

四大天王之一，現年58歲的郭富城 （城城）多年來無論樣貌身材都一直Keep得好好，可謂是不老天王，Fit爆狀態完全看不出真實年齡。不過日前就有網民於社交網分享了他們在活動上影到城城的生圖，曝光了原相機之下郭富城的真實狀態，惹來網民熱議。

郭富城真係keep得好好。（梁碧玲攝）

其中一位網民就post了他於郭富城出席電影《臨時劫案》宣傳活動時，在會場外面守候跟城城並打招呼的視頻，並留言寫道：「電影路演跟郭富城拍手啦」。片中可見城城經過守在通道的粉絲群時，見到有人伸手出來想觸踫他，他即親切地伸出手來跟對方拍手，令粉絲們十分驚喜，即場尖叫，城城真是親和力滿分。網民紛紛留言大讚郭富城超級隨和友善，樂於與粉絲作零距離身體接觸，完全沒有明星架子，更有粉絲留言力撐：「身高真的不重要，那個氣質、氣場加上眼神，一米八男的都能秒了。」

郭富城同老婆方媛睇唔出實際年齡差幾多。（IG：@aaronkwokxx）

點擊睇郭富城同粉絲拍手：

另一位網民上載的短片則是郭富城出席同一活動時的場內情況。該名博主寫道：「問郭富城伸手要『錢』是什麼體驗？郭天王打工也餓了系列，一路狂吃🤣」。片中可見郭富城正親自派發元寶金幣朱古力給現場粉絲，同場還有電影中的拍檔林家楝和他一起派。城城還一邊派一邊吃，一直閉上口在咀嚼，吃得津津有味。未知是否因為城城吃朱古力時咀嚼的力度較大，頸部竟變「樹根頸」，然而仍有很多網民大讚城城在原相機下依然十分靚仔，看起來相當年輕。

《臨時劫案》由一宗劫案引發，Aaron郭富城飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入。（《臨時劫案》電影劇照）

點擊睇郭富城派朱古力驚現樹根頸：