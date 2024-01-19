鬼故｜夏威夷極限馬拉松鬧鬼　跑者睇相發現被不明焦黑人影怒瞪

跑步是不少人愛做的運動，有人喜歡在早上海濱長廊上晨跑，也有人喜歡下班後在夕陽下奔跑，也可能有人下班時已是晚上，唯有在黑暗中揮灑汗水。當然亦有人喜歡挑戰馬拉松、障礙賽甚至極限跑。在美國夏威夷幾乎每年都會舉行一場雨林極限馬拉松「HURT 100」，參加者需要在雨林中穿越100英里（約160公里），有一次就發生了一件可怕的事...



一名叫Borleis的跑者在2019年1月參加了這場比賽，無一例外地她要面對泥濘，崎嶇的地形等等，雖然她盡力地想完成賽事，但最後還是無奈地，在倒數第二圈退出。途中有不少人會影相拍片紀錄各個參賽者跑步的過程，而當她在事後翻看照片時，除了在相中看到自己之外，還在照片的一角，草叢中發現了一個黑色的，類似人的黑影...

Borleis表示翻看照片時發現了不明物體。（網上圖片）

這個黑影疑似身穿黑色披風，全身黑色不特止，黑影的臉上也是猶如被燒焦了，如同焦炭一般的黑。最恐怖的是，這個黑影看似十分憤怒的瞪著她。她回憶道，當時大家都按指示順時針前進，所以不可能有人會反方向著跑，而且她掌鏡拍攝的朋友亦指，當時並沒有看到這個詭異的黑影。

當地傳說中，有夜行者（Nightmarchers）的形容。（網上圖片）

後來，她向當地人查詢，就有人表示她極有可能是遇上了夜行者（Nightmarchers）。跟據傳說，夜行者是古時夏威夷戰場的戰士的靈魂，通常他們都穿著戰甲，手持長矛、棍棒，他們會出現在晚上的道路上，伴隨出現的還會有吟誦聲、海螺吹奏聲和行軍聲，再之後就會出現一種惡臭的死亡的氣味。

在當地人的信仰中，任何看到他們，並衊視他們的人都會慘死，也有人表示，看到他們後要面朝向下一動不動地躺在地上，以表達最大的尊敬才能避開死亡。

Borleis表示翻看照片時發現了不明物體。（網上圖片）