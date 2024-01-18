愛回家｜李泳豪被未婚妻拋棄再遇拜金女　影射楊思琦分手風波？

《愛.回家之開心速遞》今日（18/01）以失戀男、拜金女做主題。劇情講到李小豪（李泳豪 飾）因為被者婚妻拋棄而沉入低潮。雖然他的一班好友設法想讓他振作，不過李泳豪的自信就跌入谷底，自言「冇錢又唔靚仔又冇時間」。



呢一集真係現實與虛構交錯。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

情講到李小豪（李泳豪 飾）因為被者婚妻拋棄而沉入低潮。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

幸運的是，他的一班老友同事就出謀幫他識女仔，最後和他一起去了公司的哈爾濱做義工。另一邊廂，Cammy（鍾晴 飾）鍾意虹豆沙湯遠（楊明 飾）不斷發攻勢倒追，發現了楊明也報名了義工團後，她亦跟着報名。巧合的是，因為「大龍生」要出差，身為保鑣的楊明就沒法參加義工團，而一班為了楊明而報名的女同事就被迫而李泳豪與他的豬朋狗友相處數天。

Cammy（鍾晴 飾）鍾意於虹豆沙湯遠（楊明 飾）不斷發攻勢倒追，發現了楊明也報名了義工團後，她亦跟着報名。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

Cammy（鍾晴 飾）鍾意於虹豆沙湯遠（楊明 飾）不斷發攻勢倒追，發現了楊明也報名了義工團後，她亦跟着報名。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

幸運的是，李泳豪的一班老友同事就出謀幫他識女仔，最後和他一起去了公司的哈爾濱做義工。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。鍾晴還似乎對李泳豪有好感，還打打算約他去約會。不過，回到公司後，鍾晴等人就發現楊明有一張年薪200萬才可擁有的黑卡後，就馬上放棄了李泳豪，繼續倒追楊明。

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

起初鍾晴等一班女同事都對李泳豪沒什麼好感，但在色狼入室偷窺，李泳豪出手打低色狼後，女同事們就突然發覺，其實李泳豪都是一位暖男。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

鍾晴還似乎對李泳豪有好感，還打打算約他去約會。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

不過，回到公司後，鍾晴等人就發現楊明有一張年薪200萬才可擁有的黑卡後，就馬上放棄了李泳豪，繼續倒追楊明。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

劇情是不是有點熟悉？現實中的李泳豪，早年曾經與前女友楊思琦愛情長跑了7年，後來兩人於2011年6月宣佈分手。及後李、楊雙方更多次隔空開火，李家鼎更曾開腔指楊思琦玩耍其子的感情。分手後，楊思琦亦搭上了吳帥並懷有身孕。不過，到底是今集《愛.回家之開心速遞》劇情是「如有雷同，實有巧合」還是略有參考，就真的問一問編劇了。