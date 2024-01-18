TVB綠葉夫妻美容院逆市開分店出自家面膜　目標：希望每區開一間

楊證樺除了幕前工作外，亦有不少生意業務。日前（16日），他有份投資的美容院，日前在荃灣開設第四間分店。他更研發了自家面膜，目標是每區開一間分店，並將生意和品牌帶上大灣區！

楊證樺的美容院逆市擴充！（受訪者提供）

楊證樺不止希望每區開一間分店，更希望將美容院生意帶上大灣區。（受訪者提供）

切燒豬！（受訪者提供）

楊證樺接受《香港01》訪問時，就表示飄眉店最初是生意夥伴做開，自己最近才入股加盟，他說：「佢本身做飄眉霧眉，但佢想轉型，我就話好吖，我入股落呢間公司。我哋嚟緊會做美容，一系列護膚產品，首先我哋會出咗面膜先，嚟緊希望每區開一間。」他雖然冇透露投資了多少，但表示自己確實為了這次的全新面膜落足心機，他說：「搵咗好多個廠同專業人士，搵咗好多配方先做到出嚟。」又笑指老婆沈可欣有做「白老鼠」幫手試。

楊證樺研發自家品牌面膜，笑言有搵老婆沈可欣做白老鼠。（受訪者提供）

譚嘉荃（中）亦有現身開業儀式。（受訪者提供）

雖然近來香港市道差，但楊證樺指店裡的飄眉、霧眉生意其實已十分穩定，所以可逆市擴充，他說：「飄眉霧眉生意已經穩定、客源好足夠，反而我哋係唔夠地方同分店消化客人，多客得滯，所以繼續增加店舖。」楊證樺更相當有野心，除了希望每區開分店外，更想帶著品牌的護膚品進軍大灣區，並表示：「想將品牌嘅護膚品、面部清潔用品再生產多啲，將成個品牌帶上大灣區，喺國內發展，喺大灣區繼續開店，我唔會特許經營。」