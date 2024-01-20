飛常日誌大結局｜第6-10集劇透　劉穎鏇蔡思貝郭柏妍馬國明三揀一

無綫（TVB）劇集《飛常日誌》本周大結局！劇情除了講及機場運作，讓觀眾身臨其境之外，馬國明、劉穎鏇、蔡思貝之間的感情線亦是賣點之一。《飛常日誌》大結局即將揭曉馬國明的選擇，到底會揀前度劉穎鏇還是與前妻蔡思貝再續前緣呢？



航空公司進行內部聆訊，蔡思貝、高海寧搜來的證詞終還戴祖儀清白，姊妹和好，蔡思貝道出幕後功臣。（《飛常日誌》劇照）

空姐是《飛常日誌》一大特色。（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第六集 (01/22)

航空公司進行內部聆訊，蔡思貝、高海寧搜來的證詞終還戴祖儀清白，姊妹和好，蔡思貝道出幕後功臣。高海寧、洪永城協助一名行動不便的婆婆登機，卻沒想到她手提袋內竟放著⋯馬國明向郭柏妍透露對蔡思貝的情感，及後致電蔡思貝提到打算不再繳付那一元贍養費，蔡思貝……大學生田徑錦標賽的運動員凱旋而歸，高海寧、洪永城為歡迎儀式作準備，高海寧意外得知洪永城的過去。蔡思貝協助運動員的航班升降事宜，郭柏妍為她及馬國明準備咖啡，竟被馬國明責難……

運動員所乘客機遇上惡劣天氣，朱敏瀚果斷更改航道……（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第七集 (01/23)

運動員所乘客機遇上惡劣天氣，朱敏瀚果斷更改航道……馬國明邀請蔡思貝吃飯，戴祖儀、郭柏妍故意讓他們單獨約會。徐榮患失智症的父親李福又再來到機場，徐榮趕到時發現父親身旁的，竟是跟他實習的吳偉豪……高海寧和蔡思貝欲協助一名土耳其旅客，惜語言不通，時劉穎鏇出現用土耳其語助客人解困，她與蔡思貝終於遇上。飛往香港的客機上有旅客昏迷，戴祖儀與其他空服員為旅客急救，客機需在白雲機楊緊急降落；航班受阻，蔡思貝需應付各種衍生狀況……

徐榮患失智症的父親李福又再來到機場，徐榮趕到時發現父親身旁的，竟是跟他實習的吳偉豪……（《飛常日誌》劇照）

高海寧、洪永城協助一名行動不便的婆婆登機，卻沒想到她手提袋內竟放著⋯（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第八集 (01/24)

劉穎鏇的出現，讓人懷疑她想跟馬國明復合。朱敏瀚、戴祖儀暗中互換劉穎鏇的情報，蔡思貝看到卻認定二人有所曖昧。馬國明向郭柏妍講出自己對蔡思貝丹心一片，郭柏妍終明白自己對馬國明的不是愛情，萌生離開中央控制中心的念頭。馬國明再次收到部門主管Thomas之挖角，怎料……高海寧、洪永城認識了一名女網紅，洪永城及後着高海寧看網紅的直播，原來有特別安排。蔡思貝認出劉穎鏇是馬國明的前度，高海寧着她小心被劉穎鏇奪愛；洪永城、徐榮則試探馬國明的抉擇……

馬國明向郭柏妍講出自己對蔡思貝丹心一片，郭柏妍終明白自己對馬國明的不是愛情，萌生離開中央控制中心的念頭。（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第九集 (01/25)

郭柏妍在朱敏瀚的協助下體驗了一次模擬飛行，確定她當飛機師的夢想。馬國明和蔡思貝趁演習前夕的空檔，試著回想當年分開的原因。其後，演習進行得如火如荼，機場各部門都認真對待。演習完結後，馬國明、蔡思貝等人齊集飯堂休息，劉穎鏇的出現令馬國明大感尷尬……一個菲傭滯留機場數天，高海寧和洪永城努力說服菲傭向警方求助。青馬大橋發生大車禍，往機場方向全線封閉……蔡思貝得知馬國明有機會去杜拜機場大展拳腳，強忍不捨表示支持，馬國明終有決定……

演習完結後，馬國明、蔡思貝等人齊集飯堂休息，劉穎鏇的出現令馬國明大感尷尬……（《飛常日誌》劇照）

《飛常日誌》第十集(大結局) (01/26)

一對移民離港夫婦的兒子突然失去蹤影，蔡思貝、洪永城找到失蹤青年，他卻因離港一事和父母爭吵，拒絕離港……郭柏妍成功報讀「見習機師培訓課程」，猶豫著如何向馬國明請辭……雷雨雲逼近，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪要暫時停止運作，馬國明、郭柏妍、蔡思貝等人即時解決航班及行李延誤帶來的一連串問題……高海寧在前夫口中得知洪永城一直在背後為自己默默付出，決定給他一個機會；馬國明面對劉穎鏇、蔡思貝的複雜關係，又會如何處理？