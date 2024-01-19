胡楓92歲生日獲大批好友設宴賀壽好熱鬧　緊貼潮流玩小紅書勁精靈

昨日（18日）是胡楓（修哥）的92歲生日，連日來修哥已經獲不少好友為他提前慶生，而在他生日正日當日，修哥的一班圈中好友包括羅蘭、薛家燕、謝雪心、陳曼娜、黃錦燊、狄波拉、陳淑芬、姜大衛與太太李琳琳、黑妹李麗霞、梅小青、王玉環等設宴為他賀壽。陳曼娜在社交平台分享了一系列慶生照，並寫道：「修哥92歲壽辰快樂！眾友好齊歡賀。」

胡楓（修哥）早前與大馬女神林明禎在TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》上頒發一系列馬來西亞的獎項。（資料圖片）

當日有逾60位賓客到場，非常熱鬧。（Facebook@Manna Chan）

相中所見，當日有逾60位賓客到場，非常熱鬧。修哥以一身紅色格仔西裝上陣，相當醒神！而羅蘭、薛家燕、狄波拉、陳曼娜等都以紅色造型出席生日會，十分喜慶，當中72歲的陳曼娜以桃紅色毛毛連身短裙上陣，再着上紅色boot，打扮青春，相當搶鏡！

相當醒神！（Facebook@Manna Chan）

一向精靈的修哥更緊貼潮流，在92歲生日當日進駐「小紅書」，他上載了一段影片，並寫道：「小紅書朋友仔大家好！我是胡楓（修哥），今天小弟92歲生日，也正式入駐小紅書啦，日後多多指教！」片中所見，他拖實曾孫女，並作自我介紹：「各位朋友，我係胡楓呀，而家今日嚟講我92歲喇，我要入駐呢個小紅書喇！」最後他還對着鏡頭打招呼，相當精靈，而修哥的曾孫女亦大聲講道：「Happy birthday！」網民紛紛留言送上生日祝福！

修哥在92歲生日當日進駐「小紅書」。（影片截圖）

修哥的曾孫女亦大聲講道：「Happy birthday！」（影片截圖）