TVB小生十年前因病要辭演主角 相隔25年後再捐血 連視后都讚他
撰文：周云森
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黃浩然雖然不是TVB的親生仔，但憑外和演技一向甚得TVB重用，2014年黃浩然本來接了劇集《張保仔》做男主角，但在該年的9月8日，他因為被確診患有貝賽特氏症，所以只好辭演，該劇就由洪永城代替他擔演主角。黃浩然之後休息了9 個月，在2015年6月才復出，接了劇集《警犬巴打》的演出。
今日（1 月19日）黃浩然在社交媒體上貼文說：
「血庫」🩸庫存告急，希望大家出一分力支持❤️
❤️記得上次捐血差不多已是25年前的事😓，由於我血管比較幼，所以針比較難進入，最初還擔心收集的血液會不夠，甚至不能成功捐血，多謝「岑護士」細心的幫忙，最後「唔痛地」完成任務，損了350ml的血！❤️
希望大家都可以恆常捐血救人！
黃浩然解釋了自己為何相隔25 年才可再次捐血，並貼出多張他在捐血站捐血時的相片，和一些關於捐血的資料，呼籲大家都捐血助人。對於黃浩然這份且人的愛人，很多人都表示讚賞，當中包括新鮮出爐的「三料視后」佘詩曼，給黃浩然鼓掌「👏🏼👏🏼👏🏼」的emoji ，而黃浩然的太太Kaka也給他留言說：「❤️❤️❤️❤️老公乖！等我好返都要去捐血！❤️❤️❤️」
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