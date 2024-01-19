TVB小生十年前因病要辭演主角 相隔25年後再捐血 連視后都讚他

黃浩然雖然不是TVB的親生仔，但憑外和演技一向甚得TVB重用，2014年黃浩然本來接了劇集《張保仔》做男主角，但在該年的9月8日，他因為被確診患有貝賽特氏症，所以只好辭演，該劇就由洪永城代替他擔演主角。黃浩然之後休息了9 個月，在2015年6月才復出，接了劇集《警犬巴打》的演出。

黃浩然當年因病辭演《張保仔》的主角，後來劇中客串了一幕。（熒幕截圖）

洪永城代替黃浩然演出《張保仔》。（熒幕截圖）

今日（1 月19日）黃浩然在社交媒體上貼文說：

「血庫」🩸庫存告急，希望大家出一分力支持❤️

❤️記得上次捐血差不多已是25年前的事😓，由於我血管比較幼，所以針比較難進入，最初還擔心收集的血液會不夠，甚至不能成功捐血，多謝「岑護士」細心的幫忙，最後「唔痛地」完成任務，損了350ml的血！❤️

希望大家都可以恆常捐血救人！

黃浩然解釋了自己為何相隔25 年才可再次捐血，並貼出多張他在捐血站捐血時的相片，和一些關於捐血的資料，呼籲大家都捐血助人。對於黃浩然這份且人的愛人，很多人都表示讚賞，當中包括新鮮出爐的「三料視后」佘詩曼，給黃浩然鼓掌「👏🏼👏🏼👏🏼」的emoji ，而黃浩然的太太Kaka也給他留言說：「❤️❤️❤️❤️老公乖！等我好返都要去捐血！❤️❤️❤️」

+ 2