殿堂級女星澳門街頭華麗演出被指似街頭賣唱　四太梁安琪素顏監場

現年76歲的汪明荃 (汪阿姐) 多年來一直活潑於娛樂圈，工作不斷，除了香港的市場，她在內地甚至澳門等地都好受歡迎，不時獲邀到當地出席品牌活動、商演又或是登台演出。早前阿姐現身廣州出席活動，以一身粉紅色長裙亮相，就被網民激讚她狀態絕佳，甚至比她細7歲的趙雅芝Keep得更好，是真正的不老女神。

阿姐獲大讚是不老女神。（汪明荃IG）

昨日又有網民於把她在澳門街頭偶遇汪明荃的視頻放到社交網上分享，並留言寫道：「澳門大三巴，74歲的汪明荃，一秒被拉回童年回憶中的那個汪阿姐～」估計片段是近日拍攝的。片中可見汪阿姐身穿華麗的白色襯金色晚裝，戴上長長的假髮，造型霸氣搶眼。她出場時更有兩名工作人員相扶，兩旁更有大批觀眾夾道歡迎，彷如女王出巡。汪明荃大白天下在大三巴門外，拿着咪公開獻唱，高聲唱出她的經典名曲《萬水千山總之情》，惹來大批途人圍觀。汪阿姐演唱完畢還與現場的觀眾握手，表現極之親民。

汪明荃工作不斷。(節目截圖)

不少內地網民都大讚汪明荃已經年屆76歲，但狀態依然Fit爆，完全看不出她的真實年齡，紛紛留言驚嘆：「76歲，這個狀態真的很棒了！」、「阿姐無肚腩的」、「阿姐雍容華貴」、「七十幾歲仲同你咁唱👍 阿姐好野，佢真係敬業樂業」「阿姐又美又閃」。不過卻有網民笑言：「怎麼活動，搞到好像在街頭賣唱。」而賭王四太梁安琪當日亦有現身監場，相信是澳門當地的活動，素顏上陣的四太更親民地與觀眾自拍，獲網民讚她素顏依然好看。

阿姐現身澳門活動。(網上圖片)