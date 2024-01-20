薛家燕分享入廚樂　預告澳門演唱會邀三料視后佘詩曼任嘉賓

薛家燕今日（20日）以星級代言人身份到AEON STYLE康怡店，為德國卡爾牌廚具Carl Schmidt Sohn推廣宣傳，吸引大批途人圍觀，她於活動上分享她最愛的入廚「神器」，並宣布年初八於澳門舉行的演唱會邀請三料視后佘詩曼擔任表演嘉賓。



家燕姐今日（20日）以粉紅造型現身，充滿甜蜜蜜新年氣氛，大批Fans慕名而來，氣氛熱烈。大會邀得許文軒擔任司儀，兩人於會上分享入廚樂。家燕姐說：「以前入到廚房見到啲廚具又重，我隻手又唔夠力，諗諗吓都係唔好煮。自從做咗廚具代言人，佢嘅產品真係好好，又輕鬆又方便，煮咩都煮到自己最理想效果，最緊要好輕易就煲到靚湯，連我新抱都畀我感染咗，個高速煲好慳時間，20分鐘就搞掂，真係化完妝就有得飲。」

家燕姐明艷照人！

向來密密開工無停手的家燕姐，提到早前與馬拉國寶級天后茜拉推出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，她說：「首歌祝福大家愛情要有、健康要有、工作要有，我孫仔今年兩歲，佢喺屋企都同我一齊唱。」家燕姐更即興清唱幾句，讓現場觀眾拍爛手掌。

獲大批市民支持！

她又透露與許文軒拍攝新春節目《風山水起》：「我哋周圍去各區拜年，送啲祝福語畀大家，因為龍年係行九運，大家努力會有新轉機。」家燕姐又鬼馬叫各位透過電視機與她們打招呼：「我會感受到你哋嘅能量。」逗得現場觀眾哈哈大笑。除了分享近況，大會邀得德國卡爾廚藝導師 Candie到場，為現場觀眾示範品牌廚具。期間，家燕姐、許文軒齊齊與觀眾玩遊戲派福袋，現場一片喜氣洋洋。

現場一片喜氣洋洋。

家燕姐又宣布農曆年初八，將於澳門倫敦人綜藝館舉行《金龍迎福新春演唱會》，並邀得三料視后佘詩曼擔任表演嘉賓。她大讚對方於劇集《新聞女王》的演出非常成功：「佢一出場嗰幕已經做得好好，我知道佢做咗三料視后，打電話恭喜佢，邀請埋佢做演唱會嘉賓，好開心阿佘好快就答應我，佢都好錫我。」家燕姐表示現時已為演唱會準備：「阿女叫我可以飲多啲靚湯，但係唔好食咁多好嘢，因為會好肥，哈。」最後，家燕姐與許文軒為現場觀眾送上龍年祝福，預祝大家龍年行好運，又與Fans們合照。